إنجاز 80% من نماذج فلل «مجتمع أزهى» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أنجزت «الإمارات العقارية» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري تنفيذ 80% من نماذج الفلل السكنية بمشروع «مجتمع أزهى» السكني، في منطقة العامرة في عجمان، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال بناء ثلاث فلل سكنية، تمثل النماذج لبقية الفلل في مشروع «مجتمع أزهى» السكني في شهر ديسمبر المقبل، كما تم إنجاز 10% من بقية أعمال البناء، التي تنفذها شركة «بريستيج» للمقاولات، وتتمثل في بناء 347 فيلا، بتكلفة 320 مليون درهم.

ويعد «مجتمع أزهى» من المشاريع المميزة باعتباره مجمعاً سكنياً متكاملاً، يضم كل الخدمات، وطرح للتملك الحر، ويتكون من 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً، وسوف يشيد بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل من 3 غرف، 4 غرف، و5 غرف، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل.

وأكدت حنان جنحو المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية»: إن العمل في مشروع «مجتمع أزهى» يسير بصورة ممتازة، ويسبق الجدول الزمني لعملية البناء، موضحة أنه تم إنجاز 80% من أعمال البناء في نماذج الفلل السكنية لفلل المشروع، ومن المتوقع اكتمال أعمال البناء في ديسمبر المقبل، كما بلغت نسبة العمل في المرحلة الأولي للمشروع 10%، والخاصة ببناء 347 فيلا سكنية، لافتة إلى قيام شركة «بريستيج» للمقاولات بالتنفيذ والاستشاري «خطيب وعلمي» بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع، الذي يعتبر ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في عجمان، لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة.

وأوضحت أن العمل في إنجاز المرحلة الأولى يقع على مساحة 101653 متراً مربعاً، حيث بدأ العمل في البناء في الخامس عشر من شهر أغسطس 2023، ومن المتوقع أن ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2025، وتم إنجاز 10% منذ البدء وهي نسبة أسرع من المتوقع في أعمال البناء، وأنه تم الانتهاء من أعمال الحفر لعدد 329 وحدة سكنية، ووضع قاعدة الطريق لعدد 288 وحده سكنية، وتم وضع الأساسات لعدد 260 وحدة سكنية، كما أنجزت شركة «الإمارات العقارية»، بيع 30% من الفلل السكنية، ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

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