«داماك» تُرسي عقد إنشاء «صفا ون دي جريسوغونو» بنصف مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «داماك العقارية»، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات، عن ترسية حزمة الأعمال الرئيسية لمشروعها المميز «صفا ون دي جريسوغونو» على شركة «اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء» بعقد تتجاوز قيمته نصف مليار درهم.

وتمتلك اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء خبرة واسعة في مجال البناء وتنفيذ المشاريع الضخمة، ومن المتوقع أن تقدم إضافة كبيرة إلى مشروع «صفا ون»، الذي يتميز بموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد بجوار حديقة الصفا وسط دبي.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في «داماك العقارية»: «مع ترسية حزمة الأعمال الرئيسية، نقترب خطوةً أخرى من عملية بناء برج صفا ون دي جريسوغونو، والذي نتوقع بأن يصبح معلماً جديداً من معالم الفخامة في شارع الشيخ زايد الحيوي في دبي. لدينا رؤية واضحة تتمثل في تنويع محفظتنا العقارية عبر الدخول في شراكات مع علامات تجارية عالمية مرموقة، والارتقاء بأساليب الحياة الفاخرة في دبي إلى مستوياتٍ جديدة».

وتماشياً مع استراتيجيتها لإثراء محفظتها العقارية السكنية التي تحمل توقيع علامات تجارية مرموقة، تعمل داماك على توسيع عروضها من المشاريع الفاخرة بمزايا حصرية وخصائص فريدة. خلال العام الماضي، أطلقت الشركة في دبي أكثر من عشرة مشاريع سكنية تحمل توقيع علامات تجارية فاخرة، تأكيداً لالتزامها بتقديم تجارب معيشة استثنائية تلبي طموحات ورغبات عملائها المميزين.

وكانت داماك قد أعلنت عام 2021 عن إطلاق برج «كافالي تاور» الأيقوني في منطقة مرسى دبي، وهو في طور البناء حالياً، حيث أتمت مرحلة تجهيز الموقع وصب الخرسانات الرئيسية. وتتوقع الشركة الانتهاء من أعمال بناء البرج بحلول النصف الثاني من عام 2026، والذي سيصبح عند اكتماله معلماً جديداً من معالم دبي العمرانية، بإطلالات خلابة على نخلة جميرا الشهيرة، وتصاميم عصرية تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي.

وتم الإعلان لأول مرة عن مشروع صفا ون دي جريسوغونو العام الماضي، وهو مستوحى في تصميمه من الطبيعة الاستوائية الوارفة. على مستوى الأعمال الإنشائية، تم الانتهاء من عمليات الحفر وتجهيز الموقع في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، مما يمهد الطريق أمام إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المخصص له.

وسيتألف المشروع من برجين توأمين سيضمان طوابق فاخرة وأخرى فائقة الفخامة، كما سيشمل على حدائق معلقة تمتد من الطوابق الأرضية إلى العليا، في حين ستتولى علامة «دي جريسوغونو»، الشهيرة عالمياً بتصاميمها الفريدة في عالم المجوهرات النفيسة، التصاميم الداخلية لإضفاء لمسة استثنائية من الفخامة والفرادة على المشروع.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت داماك مجموعة أخرى من المشاريع بما في ذلك: صفا تو، وشيك تاور، وإليغانس تاور، وكافالي كوتور، وداماك باي 1 و2، وكانال هايتس 1 و2، وكانال كراون، وداماك كورال ريف، وفولتا تاور، وداماك كازا، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز