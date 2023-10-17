«بلووم القابضة» تبدأ أعمال أساسات المرحلة الثالثة «كاساريس» من مشروع بلووم ليفينج

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة، عن تعيين شركة «إدرافور الإمارات» مقاولاً لأعمال الأساسات في «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ومن المتوقع تسليم المرحلة الثالثة «كاساريس» في الربع الأول من عام 2026، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية فيها، والتي تتنوع بين منازل التاون هاوس المؤلفة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم.

وقد شهدت أول مرحلتين من مشروع بلووم ليفينج، وهما «قرطبة» و«توليدو»، بيع جميع الوحدات السكنية فيهما، وتسير الأعمال فيهما بوتيرة ثابتة ووفقاً للجدول الزمني على أن يتم تسليمهما في الربع الرابع من عام 2024 والربع الثاني من عام 2025 على التوالي.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: حقق مشروع بلووم ليفينج نجاحاً ملفتاً ولاقى إقبالاً كبيراً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، مما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تعزيز تجربة المعيشة الشاملة التي توفرها للمجتمع، من خلال تقديم مرافق ووحدات سكنية رفيعة المستوى للسكان.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الإسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات.

ويقع المجمّع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

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