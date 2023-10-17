«العربية» تتصدر قائمة أفضل 100 شركة طيران عالمية

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكنت شركة العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تحقيق المرتبة الأولى في التصنيف السنوي المرموق لمجلة «إيرفينانس جورنال» لأفضل 100 شركة طيران في العالم، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وحازت المجموعة هذا التصنيف بعد تقييم شامل لأداء 100 شركة طيران عالمية من قبل مجلة «إيرفينانس جورنال». وحرصاً منها على توخي أعلى درجات الدقة اعتمدت المجلة في تقييمها الشامل على البيانات الصادرة، خلال الأشهر الـ12 الماضية، وتم استخدام الأرقام الصادرة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022، وشمل التقييم مجموعة من المعايير التشغيلية والمالية، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الإيرادات، الرسوم الثابتة، السيولة، الحصة السوقية، إضافة إلى حجم الأسطول.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يمثل هذا التقدير انعكاساً حقيقياً لجهودنا المتواصلة في «العربية للطيران»، وسعينا لتحقيق التميز التشغيلي والمالي، كما يجسد التفاني والعمل الجاد لفريق عملنا بأكمله، حيث نستمر بالتميز في الأداء التشغيلي والمالي، مع ضمان تزويد المسافرين بأفضل خدمة ممكنة، والحفاظ على مكانتنا الريادية في قطاع السفر».

وفي ظل تبوئها صدارة التصنيف المرموق للعام الرابع على التوالي تواصل «العربية للطيران» التفوق على 99 شركة طيران عالمية بارزة أخرى، حيث أظهرت أداء استثنائياً، عبر كل المعايير المعتمدة لدى التقرير.

يذكر أن مجلة «إيرفينانس جورنال» معروفة بكونها محلل أداء شركات الطيران، وتعتبر مصدراً موثوقاً وشاملاً للبيانات المالية والتشغيلية لشركات الطيران، وتحظى المجلة بمكانة مرموقة كونها مصدراً رئيسياً للمعلومات والتحليلات في قطاع الطيران، وتقدم تقارير مفصلة وشاملة، تغطي جوانب متعددة من أداء شركات الطيران، وقطاع الطيران بشكل عام.

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