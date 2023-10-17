معرض الشارقة العقاري-«إيكرس 2024» ينطلق 17 يناير

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة استعداداتهما لإطلاق نسخة جديدة من معرض الشارقة العقاري- إيكرس 2024، وفق خطة عمل متكاملة تم وضعها من قبل اللجنة المنظمة للمعرض، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة من 17-20 يناير 2024.

وتؤكد النسخة الجديدة من المعرض الحرص على تقديم نسخة مميزة ومبتكرة في كافة الجوانب وتعرض أحدث التطورات والاتجاهات في صناعة العقار وتعرف المستثمرين وجميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة وفي المنطقة بالفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري في الشارقة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وتنجح في استقطاب أهم الشركات في مجال الاستثمار والبناء والتطوير العقاري في الدولة، وتتضمن العديد من الفعاليات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري لاستعراض ملامح السوق العقاري، وتسلط الضوء على الفرص التي يقدمها هذا القطاع، مما يعزز من مكانة المعرض كمنصة مثالية لإبراز نمو وتطور القطاع العقاري في الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام وإعطاء قوة دفع إضافي للقطاع وزيادة نشاطه في المنطقة.

دعم التنافسية

ويحرص المعرض سنوياً، على مواكبة آخر التطورات والمستجدات في قطاع العقارات ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع عالمياً إلى جانب حرصه على تنوع الشركات المشاركة ليجد الزائر فيه كل ما يبحث عنه، ولزيادة التنافسية بين الشركات المشاركة.

نمو متسارع

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، يعتبر أحد أبرز الفعاليات في أجندة المعارض التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، والذي تحرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيمه بهدف دعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة وفي الدولة والذي يشهد تطوراً ونمواً كبيراً ومتسارعاً، حيث سجل القطاع العقاري في الإمارة نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2023، وبلغ حجم التداولات العقارية في الشارقة خلال هذه الفترة 13.4 مليار درهم.

وأشار إلى أهمية الحدث كمنصة إقليمية رائدة تتيح للشركات العقارية في المنطقة والمستثمرين الفرصة للاطلاع على المشاريع العقارية الرائدة في دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص والتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات، بالإضافة إلى مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم في تنفيذ المشاريع العقارية وهو الأمر الذي يصب بشكل مباشر في خطط الغرفة الاستراتيجية في الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومن أهمها القطاع العقاري.

فرصة حقيقية

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة «إن معرض الشارقة العقاري (إيكرس)، يجسد قوة القطاع العقاري في الإمارة، ويشكل فرصة حقيقية للمطورين العقاريين لعرض مشاريعهم والترويج لها بين جمهور محلي ودولي واسع النطاق، حيث نجح المعرض خلال السنوات الفائتة في أن يتحول إلى معلم بارز لعرض الخيارات والإمكانات التي تتوافر في السوق العقاري الإماراتي، وبوابة تجمع في كل عام أهم المطورين العقاريين، والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وملاك العقارات، والخبراء، ليعقدوا شراكات تحقق النفع لهم وللمستهلكين المباشرين في السوق العقاري، مع إمكانية إبرام اتفاقيات البيع مباشرة والوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين ممن يبحثون عن صفقات عقارية مجدية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة».

وأوضح «أن تنظيمنا لهذا الحدث البارز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هو جزء من استراتيجية عمل الدائرة للترويج المثالي للاستثمار في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، كما يُسلّط المعرض الضوء على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الشارقة والدولة»، مضيفاً أن إمارة الشارقة تتبنى رؤية وسياسات تجمع بين حاجة الاقتصاد واحتياجات المستثمرين حول العالم وتستجيب للمتغيرات الاقتصادية العالمية لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة، كما تواصل الإمارة تنظيم فعاليتها الاقتصادية، بهدف تنشيط السوق العقاري، واستقطاب رجال أعمال ومستثمرين ومطورين عقاريين جدد. وأشار الشامسي إلى أن المعرض أثبت قدرته على تقديم الجديد في الاستثمار العقاري في الامارة الباسمة وفي الدولة، وساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، وفتح آفاقاً واسعة لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

النمو المستدام

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة أن تنظيم معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على المساهمة في دعم اقتصاد الشارقة وتعزيز مسيرة نموه المستدام، باعتبار قطاع العقارات أحد الأسس المتينة لتميز اقتصاد الشارقة وتنوعه وقدرته على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، مؤكداً دور الحدث في إتاحة الفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين والشركات العقارية وغيرها المتخصصة في القطاع العقاري لاستعراض مشاريعها ومنتجاتها، ما يساهم في توسع أعمالها، وتعريف شريحة أوسع من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بالفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري.

وأشار إلى أن الحدث يشهد هذا العام العديد من الفعاليات والبرامج والندوات وورش العمل التي تنظم بهدف اطلاع المشاركين على أحدث القوانين والأنظمة والارشادات التي توجه أصحاب المشاريع العقارية أو الراغبين في شراء وحدة عقارية، إلى جانب ندوات توعوية حول أفضل الممارسات في مجال التسويق العقاري.

رصد الفرص

وأوضح سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –«إيكرس» ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة الشارقة «أن تنظيم (إيكرس 2024) يأتي ضمن أنشطة اللجنة العقارية والتي تهدف إلى تفعيل التواصل مع القطاع الخاص، والتعرف على وضع القطاع العقاري في الإمارة عبر رصد التحديات والفرص، وسبل التعامل معها والسعي إلى الإرتقاء بأداء النشاط العقاري، من خلال إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة ومبادرات تدعم مجتمع الأعمال وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي وتشجع الاستثمار. كما أكد حرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات على تعزيز مكتسبات القطاع العقاري في الشارقة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة، بما يدعم خططها التنموية».

وأشاد السويدي بـ «أهمية المعرض الذي يشهد تطوراً ملحوظاً من كافة الجوانب سواء من ناحية المساحات أو الشركات المشاركة وكذلك التنظيم»، مؤكداً أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» محطة مهمة لتبادل الخبرات والتنافس على عرض أفضل الصفقات والمنتجات العقارية، مؤكداً أن القطاع العقاري محصن بتشريعات وقوانين توفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة تحقق له الاتزان والاستقرار، وتحقيق العوائد المجزية للمستثمرين.

منصة سنوية

ويمثل معرض الشارقة العقاري-«إيكرس» منصة سنوية لشركات التطوير العقاري للتسويق لمشاريعهم، وفرصة للالتقاء بشرائح مختلفة من المهتمين والمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذه المشاريع؛ وذلك مع الانتعاش الذي يشهده القطاع الحيوي. ويشهد المعرض سنوياً، تنوعاً في فئات الشركات والعارضين من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في التطوير العقاري، والوكلاء والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية، وكذلك شركات التأمين والاستشارات القانونية، وخدمات إدارة العقارات، وملاك العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وشركات إدارة المشاريع والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي والتي تم تخصيص جناح خاص لها في 2023 لاقى إقبال من الزوار.

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