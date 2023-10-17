غرف دبي تطلق «منصة المستقبل» ضمن فعاليات منتدى الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرف دبي عن تفاصيل «منصة المستقبل»، التي تعتبر إحدى الفعاليات الرئيسية، ضمن أجندة «منتدى دبي للأعمال 2023»، ويوفر هذا البرنامج منصة مهمة للتفاعل، ومناقشة الابتكارات الرائدة، التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة، اليوم.

وتنظم غرف دبي منتدى دبي للأعمال تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مدينة جميرا، خلال يومي 1 و2 نوفمبر 2023، تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية».

يضم برنامج «منصة المستقبل» جلسات رئيسية، تتمحور حول سبعة محاور هي: مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل إنترنت الأشياء، ومستقبل الوظائف، ومستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل الروبوتات، وتستعرض هذه الجلسات الغنية التوجهات المستقبلية، التي من شأنها تحفيز نمو الاقتصادات والقطاعات والشركات والمجتمعات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يهدف منتدى دبي للأعمال هذا العام إلى تسهيل التواصل بين الحضور والشركاء والضيوف المتحدثين، عبر إجراء نقاشات هادفة تسهم في تحفيز النمو التحولي وصياغة مستقبل الأعمال والتجارة. ومع مجموعته الغنية من الجلسات، التي تركز على سبعة مواضيع متنوعة، تمهد «منصة المستقبل» لخوض محادثات ملهمة، واستعراض رؤى ووجهات نظر جديدة حول مستقبل التجارة العالمية، والاستثمارات في عصر التحول الرقمي».

وتتضمن الجلسة الأولى محاضرة على غرار محاضرات TED حول «الثورة الصناعية الرابعة: تمكين اقتصادات المستقبل»، وتناقش موضوع مستقبل الصناعات، وتسلط الضوء على التأثير الكبير للثورة الصناعية الرابعة على الاقتصاد العالمي.

وتناقش جلسة أخرى محور «مستقبل الاستثمارات»، وتتناول الاستثمارات المواضيعية، التي زادت أهميتها خلال فترة ما بعد الجائحة، وستناقش الجلسة كذلك تأثير الفرص الاستثمارية في مجتمعات المستقبل.

ويسلط محور «مستقبل الوظائف» الضوء على المسارات المهنية المستقبلية، وسيطرح الحوار رؤى متميزة حول الوظائف المستقبلية المحتملة، التي تعكس المشهد الرقمي سريع التطور على المستويين العالمي والمحلي.

وتتناول الجلسات الإضافية استكشاف مستقبل المدن، وتأثيرات التوسع الحضري المتسارع على الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتغلب على هذه التحديات بالاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة في التخطيط الحضري، وكيف يسهم الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحويل مشهد الصناعات، عبر تمكين تقنيات إنترنت الأشياء، وضرورة اعتماد تدابير قوية في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن دمج الروبوتات في أماكن العمل باعتبارها من أبرز التوجهات المستقبلية.

وإضافة إلى ذلك ستتضمن أجندة «منصة المستقبل» جلسات مكثفة إضافية توسع نطاق التفاعل بين المشاركين، وتوفر منصة جذابة للحوار الهادف، الذي يثري الجلسات النقاشية والتفاعلية للمنتدى.

ويرتكز منتدى دبي للأعمال على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية «D33»، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي، خلال السنوات العشر المقبلة، والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال.

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