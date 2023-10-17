دايسون تضع بصمتها العصرية على منصات عرض الأزياء في الموسم الجديد من أسبوع دبي للموضة

المصدر: دبي - البيان

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على هامش مشاركتها الأخيرة في فعاليات أسبوع دبي للموضة التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ساهمت دايسون بمجموعة من ابتكاراتها المخصصة لعالم الجمال والأناقة باعتبارها شريك لتقنيات الشعر في هذه الفعالية السنوية المتميزة التي تحظى بأهمية كبيرة لدى عشاق الموضة والأزياء.

وتميزت فعاليات أسبوع دبي للموضة، الذي أطلقه حيّ دبي للتصميم خلال الفترة بين 9 و15 أكتوبر، بمجموعة متنوعة من الابتكارات والإبداعات التي أثرت مشهد الموضة العالمي. وكان لشركة دايسون مساهمتها الهامة في كواليس الحدث عبر مجموعتها الرائدة من منتجات العناية بالشعر، بما في ذلك مثل مجفف الشعر SupersonicTM ومصفف الشعر Dyson AirwrapTM متعدد الوظائف وجهاز تمليس الشعر Dyson CorraleTM، لتقديم أجمل الإطلالات على منصات العرض.

وبهذه المناسبة، استضافت دايسون جلسة حصرية لمصفف شعر المشاهير وسفير علامة دايسون في مجال العناية بالشعر ماثيو كولينز، بحضور مشاهير وشخصيات بارزة من عالم الموضة والجمال في دبي. وقدم ماثيو الكثير من النصائح والأفكار للحصول على أجمل الإطلالات والتسريحات من المنزل باستخدام منتجات وتقنيات دايسون. وبالإضافة إلى توليّ جميع التسريحات والإطلالات لعارضات الأزياء، تولت دايسون مهمة تصفيف شعر مجموعة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، لتقديم عرض أزياء حصري لكبار الشخصيات من علامة الأزياء الفاخرة كارولينا هيريرا.

وأتيحت الفرصة للزوار للمشاركة في الجلسات اليومية التي قدمتها سفيرة دايسون في مجال تصفيف الشعر دينا العويد ومصففة الشعر ناتالي كاسيس، كما تعرفوا على حلول دايسون للعناية بالشعر، بما في ذلك إصداراتنا المحدودة، ومنها الجهاز المرتقب Airstrait™ الذي لم يتم إطلاقه في المنطقة بعد، والإصدار المحدود بلون السيراميك بوب والأزرق من أجهزة مجفف الشعر SupersonicTM ومصفف الشعر Dyson AirwrapTM متعدد الوظائف وجهاز تمليس الشعر Dyson CorraleTM. وكذلك تمكن الضيوف من مشاهدة طريقة عمل تقنيات دايسون بشكل مباشر ضمن جلسات تصفيف الشعر التي استضافتها منصة دايسون بالمجان للجمهور خلال فعاليات أسبوع دبي للموضة في حي دبي للتصميم.

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