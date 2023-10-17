مركبة ذكية لـ«طرق دبي» ترصد سلوكيات سائقي دراجات التوصيل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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عرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2023 أبرز الابتكار والتقنيات التي أضافتها ضمن خدماتها الذكية ومنها مركبة ذكية لضبط سلوكيات سائقي دراجات التوصيل، والمنصة الذكية لمراقبة وسائل النقل المرنة.

رقابة وتفتيش

وقال محمد المظرب المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، إنّ المركبة مزوّدة بكاميرات ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد ومتابعة التزام سائقي توصيل الطلبات، مشيراً إلى أن قطاع الطلبات في دبي ينمو بشكل كبير جداً، «لذلك كان لا بدّ من تقديم ابتكار يسهم في الرقابة والتفتيش على مشغلي الخدمة في طرق الإمارة.

وأوضح أن المركبة أسهمت في زيادة عدد الجولات التفتيشية التي تنظم على مدار اليوم وتغطية أكبر مساحة من الطرق، وانخفاض مدتها من 7 دقائق إلى دقيقة واحدة، كما انعكس وجود المركبة في الطرق على التزام السائقين.

بدوره، قال المهندس حمد العفيفي مدير إدارة التحكم الموحد في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، إنّ منصة مراقبة وإدارة عمليات وسائل النقل المرنة متكاملة وتفاعلية تربط مزودي الخدمات لمراقبة حركة وسائل التنقل المرن وسرعتها والتجاوزات التي يرتكبها بعض المتعاملين.

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