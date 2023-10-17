بلدية دبي تقدم مشاريع رقمية دون أي تدخل بشري

المصدر: دبي - وام

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أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن معرض جيتكس 2023 يشكل منصة رقمية تعرض أحدث ما توصله العالم من تكنولوجيا تخدم المجتمع والمؤسسات وبلدية دبي كسائر الدوائر والهيئات في حكومة دبي ودولة الإمارات تنافس على تقديم أهم مشاريعها التقنية دون أي تدخل بشري.

وقال الهاجري: إن بلدية دبي عرضت في جيتكس أهم مشاريعها التقنية التي تشمل مشروعها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مخالفات البناء من خلال نظام متكامل للتصوير الجوي الدقيق باستخدام الطائرة بدون طيار ومعالجة صور هذه الطائرات بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المخالفات والإضافات والتعديلات بدون ترخيص ويهدف المشروع أيضاً إلى إنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمنشآت والمشاريع وذلك لإجراء التحديث الفوري والمستمر لخريطة الأساس الشاملة والموحدة لدبي.

وأضاف: «كما عرضت البلدية خدماتها ومشاريعها ضمن مجال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء وجهودها في قيادة التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد وتبني أحدث أنظمة البناء تعزيزاً لريادة دبي العالمية وتنافسيتها ومواكبة للثورة الصناعية القادمة 4.0 وتتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني إنشاء نماذج وهياكل عالية الدقة وخالية من الأخطاء في وقت أقصر مقارنة بالطرق التقليدية مع انخفاض بالتكاليف من خلال تشغيل عمليات البناء آليا ورقمنتها».

وأوضح الهاجري أن بلدية دبي تشرف على تنظيم أنشطة البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصدر تراخيص وتصاريح البناء، كما توفر التسهيلات والإجراءات والخدمات التي تعزز أحد المستهدفات الرئيسة لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى إعطاء شهادات الاعتماد للطابعات ثلاثية الأبعاد كأول مدينة في العالم توفر ذلك.

وقال إن مشروع آفاق دبي يعنى بإنشاء كود تخطيطي للأجواء المنخفضة والخرائط الرقمية ثلاثية الأبعاد لدعم تشغيل الطائرات بدون طيار وتخطيط مساراتها ومواقع مطاراتها ومهابطها بما يتوافق مع خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي، وتوفير خدمات جديدة في مجالات الشحن والتوصيل والتصوير الجوي وغيرها، ومتوقع أن يسهم المشروع في المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة وتنظيم عمليّات التشغيل، فضلاً عن جعل دبي مركزاً للابتكار في مجال النقل الجوّي وخلق بيئة محفزة للاستثمار في هذا القطاع الهام.

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