تقنية جديدة لدفع تعرفة المواصلات العامة ببصمة الوجه

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تقنية دفع تعرفة المواصلات العامة ببصمة الوجه ستدخل حيز التنفيذ بشكل جزئي نهاية 2024، مؤكدة أن التقنية التي أعلن عنها أمس وعرضتها الهيئة ضمن فعاليات معرض جيتكس للتقنية 2023 لا تزال في مرحلة التجارب وإثبات الجدوى.

و قال صلاح المرزوقي مدير إدارة التحصيل الآلي في الهيئة لـ«البيان» على هامش المعرض، إن البوابة الذكية التي تتيح دفع تعرفة استخدام المواصلات العامة باستخدام بصمة الوجه تأتي ضمن استراتيجية الهيئة ومواكبتها التوجهات الحكومية لرقمنة الخدمات وتسهيل معاملات المتعاملين.

وأضاف إن بطاقات «نول» البلاستيكية والورقية لا تزال معتمدة اليوم لدفع رسوم تعرفة المواصلات، وتحولنا إلى البطاقة الافتراضية الرقمية وهي متوافرة في منصة هواوي، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك إطلاق رسمي لتحويل البطاقات البلاستيكية إلى رقمية عبر الهواتف الذكية، وستكون متوافرة في هواتف سامسونغ في نهاية العام الجاري، وفي العام المقبل ستكون متوافرة في جميع الهواتف وفي مقدمتها آيفون.

وقال: نريد للمتعامل في الفترة القريبة إنجاز المعاملات من دون بطاقة ولا حتى هاتف، وإنما عبر بصمة الوجه، التي يتم تعريفها مرة واحدة عبر بطاقة نول الخاصة بالمتعامل، ويستطيع بعدها أن يشحن الرصيد ويدخل شبكة النقل العامة كلها.

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