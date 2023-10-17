«إقامة دبي» تعرض 11 مشروعاً ذكياً في «جيتكس»

المصدر: دبي - وام

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تستعرض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، 11 مشروعاً تقنياً ذكياً، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس» 2023. وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أنّ جيتكس يعتبر منصة حيوية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا في قلب دبي، وتعكس الالتزام بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الحلول الذكية التي تعرضها إقامة دبي جاءت ثمرة للرؤية الرائدة والجهود المستمرة لفريق العمل في تطبيق أحدث التقنيات والتحسينات الذكية، لتسهيل حياة المجتمع، وتعزيز تجربة المقيمين والزوار في إمارة دبي.

وشدد على الرؤية الاستباقية والمتقدمة والمستدامة التي تنتهجها الإدارة العامة في مجال تبني التكنولوجيا والابتكار من أجل جودة الحياة وسعادة المتعاملين. وشهد اليوم الأول من فعاليات المعرض زيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، منصة إقامة دبي، للاطلاع على الخدمات والمشاريع الذكية، كما توافد عدد كبير من الجمهور المهتم بالشأن التقني الذي أبدى إعجابه بالخدمات المعروضة ضمن منصة إقامة دبي رقم c- s1 بقاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي. وتتضمن منصة إقامة دبي كلاً من مشروع التطبيق الذكي، وخدمة الاتصال المرئي، والتطبيق الذكي، والجوازات والأحوال الشخصية، ومنصتي، وخدمة الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

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