محاكم دبي تطلق «خدمة المسار السريع لخدمات الكاتب العدل»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت محاكم دبي ضمن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال في دورته 43، «خدمة المسار السريع لخدمات الكاتب العدل»، أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية في مجال تسريع إنجاز المعاملات، لتحقيق تحول رقمي وجذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، وتقديم تجربة تفاعلية تحاكي احتياجاتهم وتوقعاتهم، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء مدينة ذكية متكاملة من خلال حكومة تعتمد خدماتها على التكنولوجيا الرقمية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرة محاكم دبي المهنية والقضائية وإبرازها في أحد أبرز المعارض الرائدة في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.

وأوضح إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في المحاكم، أن الخدمة تستهدف تقديم خدمات رقميَّة مؤتمتة دقيقة وسريعة للمتعاملين، وتعزز رضاهم وإسعادهم، لافتاً إلى أن الخدمة اختصرت الزمن على المتعامل، حيث قلصت المدة الزمنية لتقديم الحصول على الخدمة إلى 5 دقائق بعد أن كانت 25 دقيقة، مشيراً أن إجمالي معاملات المسار السريع الخدمة وصل منذ إطلاق إلى 12104 معاملات.

وتحدَّث الحوسني عن خدمة المسار السريع لخدمات الكاتب العدل مشيراً إلى أنَّها تمكن العميل من تقديم أي من الطلبات (إقرار بعدم العمل، توكيل بالمراجعات، إقرار كفالة، توكيل بالقضايا) دون تغيير أو تعديل في النماذج، من خلال تقديم طلب من صاحب العلاقة شخصياً، بحيث يتم قبول الطلب تلقائياً من النظام دون تدخل بشري، مشيراً أن الحصول على هذه الخدمة يتوجب أن يكون لدى المتعامل اسم مستخدم ورقم سري في موقع محاكم دبي من خلال الهوية الرقمية، وفي حال أي إدخال أو تغيير على النموذج مثل حذف أو إضافة يتم تحويل الطلب إلى المسار العادي (تدقيق كاتب العدل).

وشرح الحوسني رحلة المتعامل ضمن «الخدمة» التي تبدأ بالدخول على موقع خدمات محاكم دبي باستخدام اسم المستخدم واختيار خدمات الكاتب العدل الرقمي، ثم اختيار إحدى خدمات المسار السريع وتسجيل البيانات باستخدام الهوية، ثم دفع رسوم الطلب ليصل الطلب على البريد الإلكتروني المدرج ببطاقة الهوية خلال نصف ساعة من الزمن.

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