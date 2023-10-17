«كهرباء دبي» تستعرض مشاريع نموذجية للتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2023، واطّلع على أبرز مشاريع الهيئة الداعمة لجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي.

وتستعرض الهيئة عبر منصتها، باقة من أبرز خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة، ومشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة. وتتواءم مشاركة الهيئة هذا العام مع محاور المعرض في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمدن الرقمية، والميتافيرس، وويب 3.0، والأمن السيبراني، وشبكة الاتصالات من الجيل السادس، بما يسهم في إثراء تجربة كافة المعنيين، وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، لدى زيارته المعرض أمس: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي، بوصفها المدينة الرقمية الأولى عالمياً، ونستثمر أحدث التقنيات والحلول، لتوفير تجربة مثالية للمتعاملين، تتيح لهم الحصول على الخدمات عبر القنوات الرقمية».

وتسلط منصة الهيئة الضوء على موظف الهيئة «رمّاس»، المساعد الافتراضي المعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، والمدعوم بتقنية «تشات جي بي تي»، والحلول الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصة «ديوافيرس»، وتقنية الذكاء الاصطناعي .

وتبرز منصة الهيئة أيضاً: لوحة بيانات صوت المتعاملين، والكاميرات الذكية لخطوط التوزيع الهوائية، ومبادرة تدريب الموظفين باستخدام تقنية الواقع الافتراضي «الميتافيرس»، والخدمة التفاعلية لمحاكاة مشاريع مولدات الطاقة المتجددة الموزعة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في شبكة الكهرباء، وبرنامج «نهجي المستدام»، ومنصة تحليل البيانات، علاوة على تطبيق الهيئة الذكي، والمكتب الذكي المدعومين من مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لمجموعة «ديوا الرقمية».

كما تحتضن المنصة مشاريع بعض الشركات التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، حيث تستعرض «مورو» مركز المدن الذكية وإنترنت الأشياء، وخدمات مورو السحابية، ومركز البيانات الأخضر، وخدمات مورو للأمن السيبراني، ومنصة «وعي» التوعوية، والمنصة المتكاملة للأنظمة الأمنية. وتبرز شركة «إنفرا إكس»، وحدة التحكم عن بعد (RTU)، عبر شبكة الجيل الخامس (5G)، ومركز القيادة والسيطرة. كما تستعرض شركة «ديجيتال إكس» الأصول والحلول الرقمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز