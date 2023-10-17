9.9 مليارات عائدات الغرف الفندقية في دبي

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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ارتفعت عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام 14% إلى نحو 9.94 مليارات درهم مقابل الفترة نفسها من 2022. وأوضحت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن عدد الليالي الفندقية في فنادق الإمارة بلغ بين يناير وأغسطس 27.03 مليون ليلة وبلغ متوسط العائد على الغرفة 368 درهماً ومتوسط سعر الغرفة 487 درهماً.

وارتفع متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي 23% أول 8 أشهر مقابل الفترة ذاتها من 2019، ليرتفع من 299 درهماً في أغسطس 2019 إلى 368 بنهاية أغسطس الماضي، وارتفع عدد الليالي الفندقية 31% مقارنة بمستويات 2019 و13% مقارنة بمستويات العام الماضي. واستقطبت دبي 11.1 مليون سائح حتى أغسطس 2023 .

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