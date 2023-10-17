دبي تشهد الإطلاق العالمي الأول لـ «وادي جيتكس السيبراني»

المصدر: دبي - البيان

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شهد معرض «جيتكس» جلوبال، والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإطلاق العالمي الأول لـ «وادي جيتكس السيبراني»، أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام، وينظمه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي.

ويستضيف «وادي جيتكس السيبراني» أيضاً العديد من فعاليات الهاكاثون بحضور أكثر من 500 مخترق أخلاقي يشاركون في خمسة تحديات لحلّ مشكلات التكنولوجيا العالمية. ويمكن للمشاركين في الحدث أيضاً استكشاف منصة «إكس-لابس سيكيورتي»، وهي منصة متطورة تستضيف حوارات تقنية معمقة وتتضمن عروضاً توضيحية حول أحدث المنتجات.

وتوقع خبراء الأمن السيبراني في العالم أن تتسبب الجرائم السيبرانية في خسائر سنوية تبلغ قيمتها 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025. جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة موضوعات تتعلق بالأمن السيبراني، ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال».

وذكر الخبراء أن برامج الفدية وجرائم العملات المشفّرة والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تفرض تهديدات كبرى تتطلب تدخل مسؤولي أمن المعلومات والخبراء الأمنيين في العصر الرقمي.

وألقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كلمة رئيسية خلال الحدث سلط فيها الضوء على دور التحول الرقمي في تعزيز أطر التعاون عبر جميع القطاعات في الإمارات. وأكد أهمية الجهود التي يبذلها مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في جميع أنحاء الدولة، وكيفية تعاونه مع الشركاء لحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات المحتملة. وقال: نسعى جاهدين لمواصلة الابتكار وبناء الشراكات مع الكيانات والدول والحكومات. وتتمثل رؤيتنا بخلق بيئة رائعة للتعاون والعمل وخدمة العالم بأسره.

وخلال مشاركتها في المعرض، استعرضت «هواوي» قدراتها وحلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني لمعالجة التهديدات المتطورة التي تواجهها الشركات والدول خلال رحلة تحولها الرقمي.

وفي معرض حديثه عن مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطور، قال د. أليسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الأمن السيبراني، إلا أنه قد ينطوي على نقاط ضعف ومخاطر محتملة. وبالتالي، يتعين على الشركات والحكومات والمجتمع التصدي بشكل استباقي لتلك المخاطر، وضبط الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأمن السيبراني، وإنشاء أطر حوكمة قوية لهذه الممارسات.

وتخلل المعرض انعقاد جلسة حوارية بعنوان «الأمن السيبراني في صلب التحول الرقمي» شارك فيها الدكتور محمد الكويتي إلى جانب عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني؛ وناثان سوين، المستشار الأمني السابق لحكومة المملكة المتحدة؛ وبنجيران داتو شمهاري مصطفى، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في بروناي، وعثمان باه، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية غامبيا.

وتبادل المشاركون في الجلسة رؤاهم حول سبل تحقيق التوازن بين جانبي الأمن والابتكار في العصر الرقمي. وشددوا معاً على أهمية التعاون مع الهيئات العامة والخاصة، إلى جانب ضرورة مواصلة الاستثمار بمجال الأمن السيبراني.

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