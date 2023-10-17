محمد بن راشد: الإمارات سباقة في بناء مستقبل واعد بمختلف قطاعات الاقتصاد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فعاليات الدورة 43 من معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

منصة عالمية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية هذا الحدث العالمي، وأثره كونه منصة عالمية رئيسة لطرح أحدث المنتجات والحلول التقنية، إذ نجح الحدث في ترسيخ مكانته على مدار أكثر من 40 عاماً أحد أكبر التجمعات الاحترافية لصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم.

وقال سموه: «على مدى أكثر من أربعة عقود، استضافت دولة الإمارات في دبي أبرز المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ضمن محفل هدفه مضافرة الجهود وتحفيز سعي مشترك لتشكيل مستقبل التكنولوجيا، ومن ثم مستقبل العالم. وكان هذا المحفل المنصة التي انطلقت منها استراتيجيات ورؤى وشراكات كان لها دورها المؤثر والواضح في دفع مسيرة التقدم التكنولوجي في أنحاء العالم، بما لذلك من أثر مباشر في القطاعات الحيوية الأخرى كافة».

وأضاف سموه: «تواصل دولة الإمارات ريادتها بشكل استباقي في بناء مستقبل واعد في مختلف قطاعات الاقتصاد. رحبنا في دبي هذا العام ومن خلال النسخة الـ43 لمعرض جيتكس بأكثر من 6000 عارض و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من 180 دولة.. ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات انعكاس لالتزامنا الراسخ بتوفير المقومات كافة الداعمة لحوار عالمي بنّاء هدفه غد أفضل للبشرية في المجالات كافة».

واستطرد سموه قائلاً: «يشكل النمو المطرد لمعرض جيتكس شهادة دامغة على ثقة العالم المتزايدة بدبي مركزاً محورياً لصناعة التكنولوجيا للغد وما بعده في حين يمثل النجاح المستمر للحدث شهادة على الالتزام الراسخ من دولة الإمارات ودبي بقيادة التقدم والابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مشهد تكنولوجي سريع التطور. لن ندخر جهداً في الوفاء بالتزاماتنا في فتح إمكانات جديدة لصناعة التكنولوجيا، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تحسين نوعية حياة الإنسان».

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «أثناء زيارتي اليوم (أمس) لمعرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا .. في نسخته الأكبر عبر 43 دورة بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربع وبمشاركة 6000 شركة تقنية و180 ألف متخصص. معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والمبرمجين والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها. معرض جيتكس يشبه دبي في سرعة نموه حيث نما 40 % عن دورته السابقة .. ويشبه دبي في احتضانه لأفضل العقول من 180 دولة .. ويشبه دبي في شغفها بكل جديد يسهم في تغيير مستقبلنا نحو الأفضل».

وكان معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في الفترة بين 15 و18 أكتوبر الجاري قد انطلق أول من أمس في موقع العرض الجديد في دبي هاربر، وبمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة في كلا الحدثين، ليستكشف المشاركون الفرص المتاحة في واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الزيارة، التي رافقه فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية، على أحدث التقنيات والحلول التي يتضمنها المعرض وتطرحها الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض هذا العام.

واستمع سموه في الزيارة إلى شرح لما تقدمه شركة «مايكروسوفت» من حلول في المعرض، حيث تعرض الشركة العالمية مجموعة واسعة من تقنياتها التي تستهدف تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة عبر الوفاء بمتطلبات المرونة والقابلية للتوسع وتحقيق أفضل مستويات الأمان والإنتاج، فضلاً عن تزويدها أفضل القدرات التقنية في مجال صناعة واتخاذ القرارات. كما تعرف سموه إلى ما تعرضه شركة «آي بي إم» العالمية في منصتها في المعرض، من أحدث المنتجات في مجال تكنولوجيا تصنيع أجهزة الحاسوب والبرمجيات، واستمع سموه لشرح عما تقدمه الشركة من خدمات في مجال البنية التحتية، وخدمات استضافة المواقع، وغيرها من الخدمات الاستشارية في المجالات التقنية كافة.

كذلك، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما تقدمه شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» التي تشارك في المعرض المرة الأولى هذا العام، من حلول سحابية رائدة لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام وكفاءة تشغيلية عبر تصميم وتطوير برامج المؤسسات، وما توفره الشركة كونها منصة تقنية للعملاء والمطورين لبناء وتشغيل تطبيقات الأعمال.

هواوي

وتوقف سموه أمام منصة شركة «هواوي» العالمية، حيث اطلع من مسؤوليها على ما تقدمه الشركة من حلول ومنتجات متقدمة داعمة للتحول الرقمي الذكي وذلك تماشياً مع ما تشهده المرحلة المقبلة من متطلبات الأمن السيبراني في مختلف سيناريوهات الأعمال، فتركز الشركة على تقديم آليات جديدة ومتطورة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال بدعم كامل من الحلول السحابية المتطورة.

وتوقف سموه عند شركة «اتصالات من &e»، حيث استمع إلى شرح عما تقدمه من منتجات وحلول في المعرض هذا العام ومن أهمها شبكة الجيل الخامس المستقلة التي أعلنت إتاحتها لمستخدمي الهواتف المتحركة، في إنجاز جديد يعقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) في بداية العام الجاري.

كما زار سموه منصة شركة «بيون» التي تطرح العديد من حلول الأمن السيبراني المبتكرة لتمكين الشركات من تسريع نموها نحو التحول الرقمي، وسد الفجوة بين الأفراد والشركات، كما تستعرض الشركة في مشاركتها في المعرض أحدث حلول الاتصال والحلول الرقمية لمساعدة الشركات على تحسين قدرتها على اتخاذ القرارات وتحقيق النتائج المرجوة.

مساحة إضافية

ويغطي معرضا «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار» مساحة مشتركة تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، وهو ما يتجاوز النسخة السابقة بـ 40 %. ويستكشف معرض «جيتكس جلوبال» أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المناخ، والتنمية الحضرية، وغيرها.

وسيوفر المعرض على مدار أيامه الخمسة أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي مع استضافة فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، والذي سيشهد مشاركة 1000 شركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإظهار قدرات هذه التكنولوجيا.

ويضم الحدث كذلك فعالية «جلوبال ديف سلام»، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ ومعرض «وادي جيتكس السيبراني»، أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام، والذي يجمع في مظلته عدداً من أبرز شركات وخبراء القطاع لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن أجندة المعرض في دورته الحالية استضافة المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا، أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام؛ ويأتي إطلاق هذا المؤتمر مدفوعاً بنمو الاقتصاد الرقمي العالمي والتركيز القوي على ابتكارات ومبادرات التكنولوجيا الخضراء المستدامة. علاوةً على ذلك، يشهد الحدث إطلاق فعاليتي «جيتكس إمباكت» و«معرض التمدن المستقبلي» اللتين تقامان في الموقع نفسه.

وستركز هذه المعارض على مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة، واستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتمهيد الطريق نحو مستقبل صفري الانبعاثات بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف «كوب28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي نوفمبر المقبل.

ويشارك في معرض «جيتكس جلوبال 2023» مجموعة من عمالقة التكنولوجيا، ومن ذلك «ديل تكنولوجيز»، و«اتصالات من &e»، و«جوجل»، و«هواوي»، و«هيوليت - باكارد»، و«آي بي إم»، و«مايكروسوفت»، و«تونومس». ومن بين الوافدين الجدد «سيلز فورس»، و«برودكوم»، و«بيون»، و«ديلويت».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز