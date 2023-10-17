استكشاف آفاق غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي في «إكسباند نورث ستار»

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت، أمس، في دبي فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار»، لليوم الثاني على التوالي حيث أكد المشاركون على القدرات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي. واستعرضت فعالية «اثنين الذكاء الاصطناعي» إبداعات ما يزيد على 400 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي الذي كان موضوعاً مشتركاً بين مختلف أنشطة الفعالية، حيث أكد مشاركون أن الشركات الناشئة تقود الابتكارات في الذكاء الاصطناعي وتمويل رأس المال الجريء والتكنولوجيا في الإمارات والهند، فيما تتصدر الإمارات والمملكة العربية السعودية مشهد التمويل في المنطقة.

وبحسب خبراء أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في الآونة الأخيرة، وتعتبر الشركات الناشئة جزءاً لا يتجزأ من هذه الثورة، واستُهلت ظاهرة الذكاء الاصطناعي الحالية بإطلاق «تشات جي بي تي» نوفمبر الماضي واليوم بات الذكاء الاصطناعي التوليدي قادراً على تحقيق قيمة تصل إلى 4.4 تريليونات دولار عبر مختلف القطاعات.

وعلى هامش الحدث أقيمت جلسة نقاشية، أمس، بعنوان «خارطة سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 98 مليار دولار: تعطش صناديق رأس المال الاستثماري تجاه الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة: هبّة مؤقتة أم بداية حقبة جديدة؟» وأدار الجلسة كل من علي مادافجي، الشريك الإداري في صندوق مؤسسي Blockchain. وناقش المشاركون التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة مع اتساع نطاق هذه الشركات.

خفض التكاليف

وأشار كل من دان بوير، الشريك في SuperSeed VC التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها؛ وشيراج جوبتا، الشريك الإداري في 8X Ventures، الهند؛ إلى أن البيئة الكلية المليئة بالتحديات وتقييد الإنفاق يدفعان الشركات إلى خفض التكاليف. وتلجأ الشركات إلى الذكاء الاصطناعي الذي أثبت فاعليته الاستثنائية في حلّ مكامن الضعف هذه لتبسيط عملياتها التشغيلية. وقال بوير: «ستتحول جميع الشركات في نهاية المطاف إلى الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس قدرة هذه التقنية على التغيير ومكانتها لهذا الجيل.

صدارة التمويل

ووفقاً لتقرير استثمارات رأس المال الجريء - الأسواق الناشئة للربع الثالث من العام الجاري الصادر عن شركة «ماجنيت»، المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، بلغت تمويلات الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث 250 مليون دولار عبر 78 صفقة، بزيادة 32 % قياساً بالربع الثاني من 2023.

وتصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات مشهد جذب رأس المال الجريء في المنطقة، وسجلت الإمارات ارتفاعاً 55 % في حشد التمويلات الجديدة، كما شهدت الإمارات أكبر قدر من عدد الصفقات، حيث استحوذت على حصة الثلث من إجمالي عدد الصفقات المبرمة في المنطقة للأشهر التسعة الأولى من 2023.

صفقات ضخمة

وخلال فعالية «اثنين الذكاء الاصطناعي» التي أقيمت على هامش «إكسباند نورث ستار»؛ أرجع فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماجنت»، أداء الربع الثالث إلى سلسلة من الصفقات الضخمة (100 مليون دولار بالإضافة إلى الصفقات الاستثمارية) في المنطقة. وأشار باهوشي إلى زيادة صناديق رأس المال الجريء الجديدة. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت شركتا «شيميرا كابيتال» و«ألف كابيتال» في الإمارات صناديق جديدة، أما في المملكة فقامت كل من شركة تأثير المالية (IMPACT46) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بجمع التمويل لدعم الشركات المحلية الناشئة.

اهتمام متزايد

ويستضيف «إكسباند نورث ستار» أكبر تجمع للشركات الهندية الناشئة على الإطلاق خارج الهند. وناقشت جلسة نقاشية تضم كوكبة من أبرز رواد الأعمال ذوي الأصول الهندية، أهمية تطور العلاقات بين البلدين بالنسبة للشركات الناشئة والخطوة التي يتعين على هذه الشركات من شبه القارة الهندية اتخاذها في المرحلة التالية لترسيخ مكانتها في ثاني أكبر اقتصادات العالم العربي.

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