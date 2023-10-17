قمة مستقبل البلوك تشين تبحث التبني العالمي للتقنيات التحويلية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت قمة مستقبل البلوك تشين 2023 في دبي هاربر، حيث رحبت النسخة السادسة من القمة بأبرز الشركات والمساهمين في تطوير تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة والذين اجتمعوا في دبي تأكيداً على مكانة دبي الرائدة في هذا المجال.

وضم جدول أعمال القمة جلسات مهمة ولافتة في يومها الأول، فتناولت موضوعات مثل الترفيه في Web3. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في كلمة رئيسة بعنوان «جذب الألعاب العالمية ومواهب الويب 3.0 إلى دبي»: يؤدي هذا الحدث دوراً محورياً في دعم الابتكار وتعزيز التبني العالمي للتقنيات التحويلية ولقد صارت دبي مركزاً عالمياً لتقنيات الويب 3 لعدة أسباب منها الالتزام الثابت الذي قادته الإمارات نحو تطوير وتطبيق البلوك تشين مع استراتيجيات القطاعين العام والخاص وأدى هذا إلى تعزيز بيئة تشجع الابتكار.

وأكد أنه لا يوجد أي مكان آخر في العالم يمكن أن تحصل فيه شركات العملات المشفرة والبلوك تشين على دعم أكبر من دبي. وكان دور Web3 في صناعة الألعاب المحور الرئيس في «ويب 3.0 أرينا»، في أولى جلسات اليوم الافتتاحي، وتحدث بافل كاسبروفيتش، من مجموعة «بوسطن» الاستشارية، وجون لاسي، المدير الإقليمي لشركة «Level Infinite» الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فشدد على استراتيجية أبوظبي المتميزة.

وأكد بافل كاسبروفيتش دور الدعم الحكومي في قطاع الألعاب. وسلط اليوم الأول من القمة على قوة الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يخلق فرصاً لا حدود لها في عالم ويب 3.0. وعرض إميل جيمينيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «MindBank Ai»، الشركة المتخصصة في مجال التوائم الرقمية الشخصية بوساطة الذكاء الاصطناعي، في جلسة حملت عنوان «مرحباً في عالم ويب 3.0 للإنسانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثير التوائم الرقمية عبر مقابلة رائدة مع توأمه الرقمي. وتناولت ورشة عمل بعنوان «قصص من أغاني الماضي والحاضر» كيف غير الذكاء الاصطناعي صناعة الموسيقى والعملية الإبداعية.

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