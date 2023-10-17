«أڤايا» تستعرض مستقبل تجارب العملاء بالذكاء الاصطناعي التوليدي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أڤايا، عن رؤيتها لمستقبل تجارب العملاء والموظفين، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. يُسلط مفهوم «تجربة العملاء التوليدية» «Generative CX» من أڤايا، والذي تم استعراضه في معرض جيتكس غلوبال في دبي، الضوء على الطريقة التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي التموضع في قلب عملية التحوّل الجارية في تجارب العملاء. وستشمل التأثيرات الإيجابية لهذا المفهوم الجديد تجارب الاستخدام المتعلقة بالموظفين ورضا العملاء وصولا إلى العمليات.

إن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في Avaya Experience Platform، يُظهر الإمكانيات التي تتيح مساعدة القادة الذين يعملون على تطوير تجارب العملاء وتنفيذ عمليات متعلقة بنماذج تدفق الأعمال، والحصول على رؤى استشرافية دقيقة وقابلة للاستخدام بسهولة.

وقال النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف: «يتطلع عملاؤنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في مراكز الاتصال الخاصة بهم، وبطريقة تجعل الذكاء الاصطناعي في جوهر عملية التحوّل التي يجرونها على مستوى تجربة العملاء.

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