«لوجيتك» تقدم حلولاً جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «لوجيتك» في النسخة الثالثة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال». ويتماشى حضور «لوجيتك» مع شعار المعرض هذا العام، من خلال تركيزها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة في التعاون عبر الفيديو.

واستعرضت الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التعاون عبر الفيديو للمؤسسات مجموعتها الشاملة من المنتجات، بما في ذلك أحدث ابتكاراتها لعقد مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن المؤسسات من الاستعداد لبيئات العمل المستقبلية.

ومن خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، أصبحت الشركات بجميع أشكالها وأحجامها الآن تمتلك الفرصة لإعادة تصميم إعدادات مساحات العمل بشكل فعال، على نحو يتيح لها تلبية احتياجات موظفي العمل المختلط بشكل أفضل، وتقديم تجارب مؤتمرات فيديو عادلة وأكثر إنتاجية.

وأكد حضور «لوجيتك» في المعرض على أهمية التصميم من أجل الاستدامة، وهو المفهوم الذي يمثل عاملاً محفّزاً لتقليل التأثير السلبي على البيئة، لاسيما وأن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة منتجات من «لوجيتك» تستخدم حالياً المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك.

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