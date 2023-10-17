«مجمع الشارقة للابتكار» يكشف مشروعات واستثمارات تكنولوجية جديدة

المصدر: دبي - البيان

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كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مشروعات وشراكات مع جهات متخصصة تكنولوجية جديدة تطلق المرة الأولى في معرض «جيتكس جلوبال».

وشهدت منصة المجمع مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من التنفيذيين والمتخصصين في تقنيات المستقبل، بهدف الترويج للمجمع ورؤيته المرتكزة على نقل وتوطين المعرفة بتفصيلاتها وتطبيقاتها التقنية المستقبلية كافة عبر خلق بيئة سباقة وداعمة للتجارب والبحوث في مجال التقنيات المستقبلية، عبر إجراء التجارب العديدة لتطوير بعض التقنيات المستقبلية المبتكرة التي يعول عليها في الإسهام في تسهيل حياة البشرية.

وضمت منصة المجمع عدداً من الشركات التقنية التي تتخذ من المجمع مقراً لأعمالها وابتكاراتها، ومن تلك الشركات شركة «ريلايف» المتخصصة في إدارة النفايات، وريزونانس، المتخصصة في تقنيات الشاشات التي تعمل بواي فاي من دون كوابل، وشركة «يوسكاي» التي تقدم الجيل الجديد من التنقل الذكي والقطارات المعلقة، والحثبور بيكار لمراكز البيانات الجديدة، وفور ريف اوبس لخدمات الإنترنت التسويقية.

وأكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع أهمية هذه المشاركة في المعرض في هذه الدورة التي تترجم رؤية المجمع واستراتيجيته بإدخال أنواع التقنيات المستقبلية كافة، ما يحتم علينا كوننا مركزاً تطبيقياً واختبارياً للعلوم والتقنيات المبتكرة كافة تكثيف الجهود لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات التكنولوجية الجديدة والبحث عن كل جديد سعياً منا إلى أن يصبح المجمع مركز تطوير إقليمياً لتقنيات المستقبل، عبر إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير.

وقال إن المعرض يعد منصة مثالية للتعرف إلى أحدث التقنيات المستقبلية ولتبادل الآراء والأفكار، والاطلاع على تجارب الآخرين، وتعريف المشاركين والزوار بالمجمع وأهدافه واستراتيجياته، إذ يسعى المجمع جاهداً لاستقطاب شركات عالمية رائدة في مختلف أنواع التقنية للعمل في المجمع عبر حزمة من التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، لتمكينهم من التكيف والمنافسة، والقدرة على اختراق الأسواق العالمية.

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