«هواوي» توظف الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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تحت شعار «دفع عجلة الذكاء التكنولوجي»، تركز مشاركة هواوي في معرض «جيتكس جلوبال 2023» على تقديم ابتكاراتها الجديدة التي تستهدف دفع عجلة التحول الرقمي بالاستفادة من إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح تطوير مستقبل أعمال مختلف القطاعات والصناعات، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتستعرض الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تتوافق مع قدرات الذكاء الاصطناعي، وتستهدف الارتقاء بمخرجات الأعمال من خلال توفير آليات جديدة لتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المقرون بقدرات السحابة وشبكات الاتصالات المتقدمة، السلكية واللاسلكية المدعومة بأعلى معايير الأمن السيبراني.

ومن أبرز ما تقدمه الشركة حلول الطاقة الرقمية التي تدعم جهود الأعمال على صعيد الوفاء بالتزاماتها تجاه رفع مستوى استخدام الطاقة الخضراء وخفض البصمة الكربونية بالتماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتشارك هواوي في الحدث بصفتها الراعي الذهبي، وكذلك الراعي الرئيسي لبرنامج الأمن السيبراني الخاص به؛ معرض «وادي جيتكس السيبراني» (Cyber Valley).

يتجه الذكاء الاصطناعي اليوم نحو إحداث تغيير جذري في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ بالفعل في إحداث ثورة في العديد من الصناعات والقطاعات. كما دخل في أنظمة الإنتاج الأساسية، وبدأ فعلياً بتوفير قيمة أكبر للأعمال، ومن المتوقع أن يصل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 20 % بحلول عام 2026 في الصناعات الرئيسية.

وتتمتع هذه التقنية بقدرة كبيرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية حول الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تسهم هذه التقنية بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030.

وتسلط هواوي الضوء من خلال مشاركتها على سبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أسس عمليات القطاعات لخدمة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصناعية تسهم في تسريع مراحل نمو الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات بوتيرة غير مسبوقة ضمن مختلف القطاعات وفي مقدمتها الخدمات العامة، والتمويل، والنفط والغاز.

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