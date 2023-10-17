«أراضي دبي» تسلط الضوء على نهج التحوّل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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تسلط دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال جيتكس جلوبال، الضوء على العديد من الخدمات والمبادرات الرقميّة ضمن جناح دبي الرقمية، منصة رقم 2، ومنصة مؤسسة الإمارات للحلول العقاريّة رقم A20. واستعرض سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة أحدث خدمات الدائرة خلال زيارة المعرض.

وتستعرض الدائرة موقعها الإلكتروني الرسمي، وتقدّم شرحاً تفصيلياً لأبرز الخدمات الرقمية المتوفّرة على الموقع، بما في ذلك الاستعلام عن حالة مشروع عقاري، وطلب تسجيل وتجديد عقود الإيجار، والقوانين وأهم التشريعات.

وضمن مشاركتها في منصّة مؤسسة الإمارات للحلول العقارية رقم A20؛ تقدّم الدائرة أحدث المستجدات حول تطبيق دبي ريست المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، حيث يتم من خلاله أداء كافة الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار، والمستأجرين، والوسطاء العقاريين، والمطورين العقاريين، والمقيمين العقاريين، والمستثمرين وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري،

وتتضمن أبرز الخدمات المتوفّرة على التطبيق الاستعلام عن حالة العقار، ودفع المبالغ المستحقة، رسوم الخدمة، ومستحقات مركز فض المنازعات، والمدفوعات الملغاة، إلى جانب خدمة الدفع المباشر الخاصة بنظام إيجاري، والحاسبة الإيجارية الجديدة، وتحديث المعلومات الخاصة بالمتعامل في دائرة الأراضي والأملاك دبي. كما تسلّط الضوء على «منصّة التسجيل العقاري اللحظي في دبي»، والتي طورتها الإمارات للحلول العقارية، والتي تمثّل شاشة بيانات توضح التصرفات الحية ب مختلف مناطق دبي.

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