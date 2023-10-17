11 جهة حكومية بالشارقة ترفع شعار «نحو مستقبل رقمي مستدام»

المصدر: دبي - البيان

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استقطب جناح حكومة الشارقة، في أول أيامه ضمن معرض «جيتكس جلوبال»، عدداً من كبار الشخصيات ورؤساء الدوائر الحكومية، الذين اطّلعوا على مجموعة منتقاة من المشروعات المبتكرة، التي تقدمها 11 جهة حكومية، تحت شعار «نحو مستقبل رقمي مستدام»، والتي ترسم خارطة مستقبل الخدمات الحكومية التي تطمح حكومة الشارقة إلى تقديمها، عبر الاستثمار الأمثل في أحدث ما توصل إليه العالم في مجال تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء.

واستقبل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في المعرض، مارتينا سترونج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتورة عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية: نحرص في الدائرة على تعزيز ريادتنا في كافة خدماتنا الرقمية الذكية التخصصية، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إسعاد المتعاملين، من خلال تحقيق الربط والتكامل الرقمي مع الشركاء الحكوميين، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، حيث تأتي المشاركة ضمن جهود الدائرة في مواكبة التطورات التقنية، وتحديث أنظمتها الإلكترونية.

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