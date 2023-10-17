«دبي الرقمية» تستعرض باقة خدمات ومشاريع مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت دبي الرقمية فعاليات المنصة الرئيسية لحكومة دبي في «جيتكس جلوبال 2023» بمشاركة ما يزيد على 40 جهة حكومية وخاصة في دبي، حيث تستعرض باقة خدماتها ومشاريعها الرقمية، كما تُطلق العديد من المشاريع والخدمات الجديدة التي تعمل من خلالها على تحقيق وتمكين استراتيجيتها ودعمها بالمزيد من المشاريع المبتكرة نحو رقمنة الحياة بالكامل في دبي.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن المنصة الرئيسية لحكومة دبي في «جيتكس جلوبال» تشكل إطلالة على ملامح المستقبل الرقمي لدبي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة دوراً محورياً في إسعاد السكان من خلال تجارب رقمية سهلة وسريعة وتكاملية على منصة دبي الرقمية هذا العام هنالك 40 جناحاً يمثل كل منها جهة حكومية أو خاصة، ولكل منها مجاله المختلف، لكنها جميعاً تشترك في هدف واحد وهو جعل دبي عاصمة رقمية عالمية، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية ملهمة.

الأمن السيبراني

وتُسلط دبي الرقمية الضوء من خلال المنصة الموحدة على المشاريع المهمة لجميع مؤسساتها التابعة لها، ففي الأمن السيبراني، تستعرض مستجدات مشاريع «المها» نظام المسح المتطور الذي يكتشف جميع الأصول الرقمية لجهات دبي الحكومية في الشبكة المعلوماتية في الإمارات وخارج الإمارات والثغرات الموجودة في هذه الأصول الرقمية مع تصنيف خطورتها بدقة عالية وتوفير الطريقة المثلى لسد هذه الثغرات، إلى جانب مشروع «واجهة برمجة تطبيقات دبي»، البوابة المصممة لتمكين المستخدمين والمطورين وضباط الأمن الإلكتروني من تقييم واختبار واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم، وتحديد الثغرات ونقاط الضعف في طلبات واجهة البرمجة التطبيقية المقدمة لمساعدة المطورين والمستخدمين في إصلاح وتأمين واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم.

كذلك تتضمن المشاريع «مرقاب»، وهو جهاز فعلي يتم تثبيته في شبكة الجهة الحكومية للمساعدة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة والحوادث الأمنية ومشروع «أساس» الذي يوفر تفاصيل حول الامتثال للوائح أمن المعلومات ونضجها.

اعرف متعاملك

وفي البيانات، تستعرض دبي الرقمية مشروع «اعرف متعاملك» الذي يهدف إلى تقديم نظرة شاملة عن هوية الفرد سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً أو مستثمراً افتراضياً لتزويده بخدمات حكومية استباقية ومصممة وإيجابية. ومشروع «التعداد اللحظي لسكان دبي»، والذي يُعد مبادرة استباقية رائدة على مستوى المدينة، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر لتقديم سجل سكاني لحظي يتمتع بجودة عالية وتغطية شاملة مع مراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى مشروع «الموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي DSC Website» وهو الموقع الرسمي لإحصاءات الإمارة في مختلف المجالات ويضم أحدث التقارير الإحصائية ومنصة «حديث دبي Dubai Talks» التي تساعد على توفير فهم أعمق لتصورات الناس عن مجتمع دبي من خلال جمع البيانات عن آراء الناس ومشاعرهم.

كما تستعرض مشروع «تمكين استطلاعات الرأي»، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية في دبي من تنفيذ الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالفئات المعنية لديها ذاتياً باستخدام حلول تقنية متقدمة ووفقاً للمعايير الإحصائية العلمية ومشروع «مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024»، والذي يعتبر من المسوح الاستراتيجية الأساسية عمليات التخطيط ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دبي، إضافة إلى مشروع «لوحة دبي» وهي لوحة بيانات لحظية تقدم لمحة شاملة حول مؤشرات المدينة من أجل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مختلف القطاعات الأساسية لإمارة دبي.

منصة تفاعلية

وبالنسبة لمشاريع مؤسسة دبي الرقمية تستعرض المنصة مشروع «دبي AI» المنصة التفاعلية التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي طورتها دبي الرقمية وهي مصدر شامل وتفاعلي وموحد للمعلومات، يتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات من مصادرها الرسمية، بحيث تُغطي كافة قطاعات المدينة. وتُعد المنصة مساعداً رقمياً شخصياً للمتعامل، تم تصميمها بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ومشروع «الهوية الرقمية» التي تعد أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارات. وكانت دبي الرقمية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية قد أطلقت الإصدار 5.0 من الهوية الرقمية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاقها.

المدينة الرقمية

كما تعرض «دبي الرقمية» مشروع «تجارب المدينة الرقمية» الذي يهدف إلى تطوير تجارب رقمية متكاملة ومتصلة وسلسة في المدينة مع الحكومة المحلية والاتحادية والقطاعات الخاصة بالمواطنين، والمقيمين والزوار والشركات.

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