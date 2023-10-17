«بريسايت» تراقب الفيضانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «بريسايت» التوصل إلى اتفاقيتين مع شركة «إن إي سي» اليابانية، وشركة «ديب تك إنجينيرينغ»، لدمج قدراتهما للكشف والمراقبة في منصة «بريسايت» لإدارة الاستجابة للطوارئ. وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «إن إي سي» نظامها الخاص للمراقبة والإنذار من الفيضانات، والذي يستخدم رادار المراقبة بالتصوير وأجهزة الاستشعار الأرضية، للمراقبة اللحظية للمسطحات المائية، واستخدام التحليلات للتنبؤ بأخطار الفيضانات وتقييمها.

وبدورها، ستوفر «ديب تك إنجينيرينغ» أحد الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لرصد النشاط الزلزالي والإنذار المبكر، مثل الكشف عن الزلازل.

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