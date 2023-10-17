«جمارك أبوظبي» تكشف عن أحدث مشاريعها الابتكارية

المصدر: دبي - البيان

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تكشف الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عن أحدث مشاريعها الابتكارية في مجالات العمل الجمركي، وذلك خلال فعاليات الدورة 43 من معرض «جيتكس جلوبال».

وتشارك الإدارة، ضمن جناح حكومة أبوظبي، بأربعة مشاريع ذكية.

وتطلق جمارك أبوظبي أحدث أنظمتها التقنية المتطورة المدعومة بتقنية البلوك تشين لتحسين العمليات الجمركية، وتسلط الضوء على نظارة الواقع المختلط في العمليات الجمركية الميدانية، والتي تسهّل عمل المفتشين الجمركيين في إجراء تأكيد خروج الشاحنات من المركز الجمركي، كما تستعرض كاميرات الكتف للمفتشين الجمركيين. كما تشارك بمشروع الروبوت الجمركي المزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي لقراءة المؤشرات الحيوية وتزويد مركز التحكم والسيطرة بتقارير فورية، حيث يستخدم الروبوت لقياس رضا المتعاملين، وتقديم الخدمات للأفراد.

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