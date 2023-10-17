«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تكشف عن 3 مشاريع رقمية جديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أحدث مشاريعها ومبادراتها الرقمية في معرض «جيتكس جلوبال 2023». وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنّ المؤسسة تفخر بالإعلان عن ثلاثة مشاريع رقمية جديدة ضمن مشاركتها في الدورة الحالية من المعرض تحت شعار «الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي».

وذكر أن أول هذه المشاريع هو بوابة «بحر دبي» التي تعتبر جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نحو تعزيز صناعة بحرية مستدامة، وهي عبارة عن بوابة رقمية متخصصة في الترفيه والإرشاد البحري لخدمة مرتادي البحر الراغب في التعرف على جميع المستجدات المتعلقة ببحر دبي .

كما تستعرض المؤسسة في منصتها مشروع «المنارة الرقمية»، والتي تعتبر غرفة عمليات ذكية متكاملة لإدارة جميع العمليات البحرية التي تجري في مياه دبي والمراسي المخصصة الخاضعة لإشراف السلطة، وعلى رأسها نظام المراقبة الرادارية الذي يوفر مسحاً تقنياً ومراقبة آنية لحركة المرور المتعلقة بجميع الوسائل البحرية التي تدخل ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، وتسجيل الوسائل البحرية الزائرة، كما يسهم في المساعدة في أعمال البحث والإنقاذ والأنشطة الملاحية الأخرى.

واستطرد: «كما يأتي ضمن مبادرتنا الذكية الإصدار المحدث من المساعد الافتراضي «نهام» المعني بالرد على استفسارات المتعاملين على مدار الساعة، والذي ظهر على هيئة هولوجرام «تصوير مجسم» يتفاعل مع أسئلة الجمهور وتزويدهم بالردود المناسبة للتعرف على خدمات وأنشطة المؤسسة بشكل أوسع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز