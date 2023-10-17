«فينتك سيرج» تناقش دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحول المصرفي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت فعالية «فينتك سيرج»، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، لتجمع أبرز الشركات من مختلف أنحاء قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية، والجهات التنظيمية والشركات الناشئة، والحكومات والمستثمرون.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التركيز بشكل كبير على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحول القطاع المصرفي. وقال أحمد الزرعوني، نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة دبي للاستثمار: «شهدت البشرية تقدماً كبيراً في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن الصعب جداً أن نتوقع التحول المستقبلي على صعيد القطاع. تعمل آخر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم على تحديد نبرة الصوت والنصوص ومشاعر البشر، وذلك ما يسمح بتعزيز الخدمات المصرفية، وتوفير خدمات أفضل للمتعاملين.

تواصل هذه التقنيات من خلال التحديثات على توفير خدمات إضافية إلى القطاع، ولكن تسهم حلول الذكاء الاصطناعي في تمكين البشر في تحقيق أهداف جيدة وسيئة على حد سواء، ومن المهم أن نتحمل المخاطر لاستكشاف الفوائد التي تضيفها على عالمنا اليوم». وأضاف: «يجب أن نركز أيضاً على أثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف، حيث نرى التهديد الكبير للموظفين، الذين لا يستخدمون هذه التقنيات في مجال عملهم».

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