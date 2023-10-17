«اتصالات من &e» تركز على أحدث الابتكارات والحلول التقنية

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من &e»، على هامش المشاركة في معرض «جيتكس جلوبال» في دورته الـ 43، أن الشركة تركز على أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجال شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وقال إن التغيير الجذري الذي شهده العالم خلال السنوات الأخيرة، وسيطرة التكنولوجيا على تفاصيل وشؤون حياتنا اليومية، وضع شركات الاتصالات أمام تحد لتطوير نماذج أعمالها، وكانت لدى «اتصالات من e&» رؤية استباقية مكنتها من إدراك هذا التغيير؛ فتحولت بنماذج أعمالها واستراتيجيتها نحو الاستثمار في حلول التكنولوجيا؛ لتحقيق هدفها الأكبر، وهو إسعاد العملاء، وتزويدهم بأحدث خدمات الاتصال الرقمي والحلول الذكية.

وقال إن «اتصالات من &e» تواكب المستقبل الرقمي، وتحرص على تقديم تجارب مبتكرة للعملاء في جميع القطاعات، وإن الشركة حريصة على تقديم أحدث التجارب الحيَّة والفريدة من نوعها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا خلال مشاركتها في المعرض، مع مواصلة إطلاع عملائها وزوار جناحها على أحدث التجارب وتقنيات شبكات الجيل الخامس، وحلول التنقل والتجزئة الذكية، والرعاية الصحية الذكية، والمنازل الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة عن إطلاق أول متجر اتصالات ذاتي التشغيل بقطاع الاتصالات حول العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي الاستراتيجية التي تعتمد عليها «اتصالات من &e» لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية لعملائها.وتطرق إلى أحدث تقنيات شبكات الجيل الخامس للاتصالات؛

وقال إنها ستنال نصيباً كبيراً من عروض الشركة في المعرض، إلى جانب لمحة عن أهم الاستخدامات والتجارب الجديدة التي يوفِّرها هذا الجيل الأحدث من شبكات الاتصالات.

وأشار إلى دور «اتصالات من &e» في دعم جهود الإمارات لتوطين المواهب والكوادر، ومساهمتها المتواصلة في تعزيز المكانة الريادية الدولة على صعيد المؤشرات الرقمية الدولية.

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