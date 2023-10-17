«نقل عجمان» تستعرض خدمات تطبيق جديد

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرضت هيئة النقل بعجمان، خدمات النقل ضمن تطبيق «عجمان ون»، التابع لدائرة عجمان الرقمية، والذي يعد منصة متكاملة لكافة الخدمات الحكومية في عجمان، وضمن خطط الهيئة الرقمية لتعزيز استدامة العمليات وتنويع قنواتها الرقمية لمتعامليها.

وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، إن إضافة خدمات النقل ضمن تطبيق «عجمان ون» تعد إضافة جديدة من خطة الهيئة الرقمية لتنويع قنوات طلب خدماتها، ما يسهل على المتعاملين التقديم عليها لتحسين تجربه المتعامل.

وذكر أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في السعي نحو دعم التحول الرقمي في عجمان للارتقاء بجودة خدماتها، وثمن جهود دائرة عجمان الرقمية وما قدمته من جهد في ربط الخدمات الحكومية وتقديمها ضمن تطبيق موحد يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في الإمارة.

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