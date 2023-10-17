«مايكروسوفت» تبرز تأثيرات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستشرف شركة «مايكروسوفت» المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال»، كما تسلط الضوء على الثورة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في طريقة العيش والعمل.

وتشارك «مايكروسوفت» في نسخة هذا العام من المعرض إلى جانب 32 من شركائها لترفع الستار عن أحدث حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لإحداث نقلة نوعية في القطاعات الحيوية للمنطقة، انطلاقاً من الخدمات الحكومية مروراً بالرعاية الصحية، وصولاً إلى قطاع التعليم والخدمات المالية، وتزويدها بمنصة حديثة تتيح لها فرصة تطوير كل ما تحتاجه من تقنيات مبتكرة لتلبي متطلباتها المتفردة. كما يشارك متحدثو «مايكروسوفت» في مجموعة متنوعة من ورش العمل والنقاشات التي ستدور حول الاستخدام المسؤول للتقنيات الجديدة.

وبهدف إظهار الشكل الذي قد تبدو عليه الخدمات الحكومية في المستقبل، أبرمت «مايكروسوفت» شراكة مع «كاجول» لتطوير واجهة «المساعد الشخصي للمواطنين والمقيمين» المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف توفير تجربة تواصل سلسة مع الزوار بلغتهم الأم، وتقديم المساعدة لهم في إنجاز مختلف الخدمات الحكومية مثل تجديد رخص القيادة والتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات ودفع الغرامة المرورية. كما تتيح هذه الواجهة إمكانية الوصول إلى الخدمات الشخصية باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية للمقيمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز