وزارة الاقتصاد تطلق خدمة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الاقتصاد خدمتها الجديدة «دردشة الذكاء الاصطناعي» المدعومة بتقنية «تشات جي بي تي»، ذلك خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، والذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح الحكومة الاتحادية.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن المعرض يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في قطاعات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، كما تعرض من خلاله مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أفضل وأحدث الخدمات والحلول الرقمية، والتي تلعب دوراً بارزاً في دعم جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وقال: تبنت الوزارة رؤية استراتيجية تمثلت في تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية متطورة وفعالة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المعرض في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربتها الرقمية المتميزة واستعراض خدماتها المبتكرة والرائدة، حيث تدعم الخدمة الجديدة «دردشة الذكاء الاصطناعي» إثراء تجربة مميزة للمتعاملين ورفع مستوى الرضا والسعادة لديهم، لا سيما أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتطبيقات المتقدمة.

وتهدف خدمة «دردشة الذكاء الاصطناعي» إلى حصول المتعاملين على كافة الاستفسارات والمعلومات التي يحتاجون لها بسهولة ومرونة، وذلك من خلال الرد الآلي عليها في أسرع وقت، حيث توفر الخدمة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالتشريعات والقوانين واللوائح الاقتصادية وكذلك كافة خدمات الوزارة من إجراءات قيد وكالة تجارية وفتح فرع جديد لجمعية تعاونية وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة.

وتعرض الوزارة من خلال جناحها بالمعرض الخدمة الجديدة، حيث يقوم فريق عمل الوزارة باطلاع المشاركين على كيفية الاستفادة منها والتعامل معها.

ويجمع معرض «جيتكس جلوبال» الشركات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وأفضل العقول والمواهب للارتقاء بالأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 6000 شركة، و1400 متحدث من 170 دولة، و40 ورشة عمل، كما يركز المعرض هذا على أحدث الاكتشافات في عالم الذكاء الاصطناعي، والفرص الواعدة في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا بالمنطقة والعالم.

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