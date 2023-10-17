مكتبة محمد بن راشد تكشف أحدث تقنياتها ومبادراتها

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض مكتبة محمد بن راشد، ضمن مشاركتها في النسخة الـ43 من معرض «جيتكس جلوبال»، مجموعة واسعة من تقنياتها الذكية ومبادراتها وفعالياتها المتنوعة التي تُقدمها لزوارها وأعضائها على مدار العام.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «نسعى باستمرار لاستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مكتبتنا، بما يدعم الابتكار ويخدم الثقافة والمعرفة على الصعيد الوطني، ونرى في معرض جيتكس فرصة متميزة لاستعراض خدماتنا وتقنياتنا الحديثة وأبرز مبادراتنا المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً أهمية ودور هذه المشاركة في تعريف الجمهور بجميع خدمات المكتبة ومبادراتها وفعالياتها المستمرة على مدار العام، والتي تُسهم بشكل فعّال في دعم الحراك والمشهد المعرفي والثقافي على صعيد دولة العربية المتحدة والمنطقة.

وتستعرض مكتبة محمد بن راشد في مشاركتها في «جيتكس جلوبال»، أبرز الخدمات التي يقدمها ويوفرها تطبيقها الذكي، من توفير إمكان الوصول إلى المصادر المعرفية عبر لوحة المعلومات المخصصة للزوّار، إضافة إلى تحديد أماكن توافرها في المكتبات التسع الفرعية والمتخصصة وغيرها من الخدمات والمزايا التقنية.

وتسلط المكتبة كذلك الضوء على توظيفها تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها الترجمة الذكية لدعم مبادرتها «عالم بلغتك»، التي تهدف إلى تقديم المعرفة والثقافة بأكثر من 13 لغة عالمية، لتسهيل الوصول إلى المحتوى المعرفي لأكبر شريحة ممكنة من الزوّار كما تسهم المبادرة في إزالة الحواجز بين الثقافات العالمية، ودعم وتمكين القرّاء والباحثين من قراءة وسماع الكتب المطبوعة والرقمية في مختلف المجالات والتخصصات في المكتبة وبعدة لغات عالمية، وبلغاتهم الأم.

وتستعرض المكتبة جولات الواقع الافتراضي التي توفر تجربة استكشافية غامرة للمستخدم، إضافة إلى المخزن الآلي، الذي يتميز بقدرته على تخزين واسترداد المئات من الكتب بكفاءة وسرعة كما ستسلط الضوء على مختبر رقمنة الكتب.

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