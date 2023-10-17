إطلاق «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، وذلك في إطار شراكته الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويهدف برنامج الحاضنة المخصص، والمدعوم من «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع»، إلى تعزيز المواهب الإماراتية، ونمو ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، وسيحظى البرنامج أيضاً بدعم عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال، ومنها «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز».

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسهم إطلاق هذا البرنامج في تعزيز التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز المواهب المحلية، ونمو ريادة الأعمال في المنطقة».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تم تصميم برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز منظومة الابتكار وتسريع النمو، من خلال تمكين المواهب المحلية، وتنمية قدراتهم باعتبارهم الجيل القادم من قادة القطاع».

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