«ميدان» تطلق «نايا في ديستريكت ون»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت ميدان، المطور العقاري، المشروع السكني الجديد «نايا في ديستريكت ون» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم المرموقة. وسيوفر المشروع الجديد الذي تقوم بإدارته نخيل، أسلوب حياة راقياً لقاطنيه، مؤكداً التزام ميدان ونخيل بتوفير أعلى معايير السعادة والازدهار لقاطني مشاريعها.

ويتكون المشروع من 3 أبراج، تتزين أسطحها بالحدائق الخضراء، وتضم شققاً من غرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى فلل لاجون مع حدائق وتراسات خاصة. تقع الأبراج على شواطئ أكبر بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم، وتوفر نوافذ الوحدات السكنية الممتدة من الأرض حتى السقف، إطلالات على البحيرة وأفق دبي.

وقال عصام كلداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة «ميدان»: «يوفر مشروع «نايا في ديستريكت ون» السكني، أجواءً مستوحاة من نمط المنتجعات، حيث يشكّل واحةً تزخر بالحدائق الخضراء والمسطّحات المائية في قلب المدينة».

ويضم مشروع «نايا في ديستريكت ون»، مجموعة متنوعة من المرافق عالية الجودة، لتشجيع أساليب الحياة الصحية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية مع استوديوهات، وملعب لكرة السلة، وملعب «بادل». وسيضم المشروع أيضاً مساحات خضراء، وردهة على السطح، ومنطقة للعب الأطفال، بالإضافة إلى منطقة للعب مفتوحة في الهواء الطلق، وحوض سباحة إنفينيتي مع مقصورات كابانا ومقاعد للاسترخاء، ومسبحاً مغطى للأطفال مع منطقة للعب. ويمكن لقاطني المشروع الوصول مباشرة إلى البحيرة الكريستالية، التي تمتد على مساحة 35 هكتاراً وشواطئها، والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية، مثل التجديف بقوارب الكاياك، والتجديف وقوفاً على الألواح.

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