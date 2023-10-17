«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف رأس الخيمة مع نظرة مستقبلية إيجابية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، وهي أكبر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن توقعاتها الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة، وكشفت نظرتها المستقبلية الإيجابية للإمارة، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الإمارة على تحقيق نمو يفوق التوقعات، وفي الوقت نفسه ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني السيادي طويل، وقصير الأجل للإمارة بالعملتين الأجنبية، والمحلية عند المستويين A-/A2.

وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «يوضح التقرير الأحدث لوكالة «ستاندرد آند بورز» مدى قوة اقتصاد رأس الخيمة القائم على التنوع، والسياسات المتسقة طويلة الأمد، والمرتكزات الاقتصادية القوية، كما أن البرنامج المدروس للاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع السياحة، يساعد رأس الخيمة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد للمستثمرين ورجال الأعمال والزوار بعروض الإمارة».

وتستند الوكالة في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى الاعتقاد بتنامي الزخم الاقتصادي للإمارة مدعوماً بـ«محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة في رأس الخيمة، خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة.

ولفتت الوكالة إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من النمو غير النفطي، والإنفاق على البنية التحتية في الإمارات ودول التعاون، وشبه القارة الهندية، حيث يجني قطاع التعدين في رأس الخيمة ثمار ذلك، إلى جانب المناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ.

وتشير إلى أن اقتصاد الإمارة من بين الأكثر تنوعاً في المنطقة، وأن مشهد التنمية بالإمارة متوازن إلى حد كبير، لعدم وجود قطاع اقتصادي واحد فقط يقود النشاط الاقتصادي، حيث تشكل قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة البناء والعقارات والتعدين مجتمعة نحو 50% من ناتج الإمارة. وأفادت الوكالة بأنها قد ترفع التصنيفات بشكل أكبر، في العامين المقبلين، حال استمرت الآفاق الاقتصادية للإمارة بالتوسع.

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