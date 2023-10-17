«الإمارات للألمنيوم» أفضل مؤسسة خليجية لتمكين الشباب 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن فوز مجلس الشباب التابع لها بجائزة «أفضل مؤسسة لتمكين الشباب»، في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية 2023، وتم منح مجلس الشباب الجائزة تقديراً لدوره في تنمية مهارات قادة المستقبل وتمكينهم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشباب في دولة الإمارات.

وتشمل برامج تمكين الشباب، التي ينظمها مجلس الشباب في الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج «فرصة»، الذي يعتبر أول منصة تعليمية، عبر الإنترنت مخصصة للشباب في الشركة، والتي تتيح لهم المشاركة في مختلف البرامج والفعاليات، التي يتم تنظيمها بشكل حصري في الدولة، وتم إعداد المنصة بالتعاون مع شركاء عدة، منهم كلية إنسياد (INSEAD)، وكلية لندن للأعمال، وشارك من خلالها أكثر من 120 شاباً وشابة من موظفي الشركة في 14 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً.

وقام مجلس الشباب الإمارات العالمية للألمنيوم بتنظيم «منتدى الشباب في التصنيع والتكنولوجيا» الأول في العام الماضي، حيث شارك فيه 17 مجلساً من مجالس الشباب التابعة لمؤسسات التصنيع والتكنولوجيا في الدولة، لتسريع وتيرة «مشروع 300 مليار»، وتحقيق رؤية «مئوية الإمارات 2071»، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع، وقائم على المعرفة.

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