1.36 مليار درهم سيولة الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: دبي- محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية، أمس، سيولة قاربت 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 925.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و433.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 346.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 23.98 ألف صفقة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.509 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.840 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و669.17 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة»، على 46.3 % من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 433.4 مليون درهم، بسيولة تجاوزت 200.7 مليون درهم، في جلسة أمس.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم السلع الاستهلاكية والمرافق العامة والصناعة، وأغلق مؤشر السوق عند 3943.35 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.55 %.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، بسيولة ناهزت 127.7 مليون درهم، ليغلق عند 7.05 دراهم، وقفز سهم الإمارات ريم لاستثمار 5.3 %، ليقود ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي. وشهد سوق دبي المالي، في جلسة أمس، ارتفاع أسهم «اكتتاب القابضة» 4.95 %، «بنك السلام- البحرين» 2.4%، و«إمباور» 2.2 %، و«الإثمار القابضة» 2 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.28 %، ليغلق عند 17.75 درهماً.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9479.09 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.04 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم «مجموعة أرام» 14.7 %، و«أسمنت الخليج» 8.5%، و«بنك الشارقة» 8.4 %، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 7.8%، و«أسمنت الفجيرة» 5.7 %، وزاد «ألفا ظبي» 2.6 %، و«أدنوك للغاز» 1.6 %. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي، بأكثر من 220.7 مليون درهم.

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