«تنظيم الصناعة الأمنية» تطلق برنامج «المستشار الأمني»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة «سيرا» في أسبوع جيتكس للتقنية 2023، ضمن منصة دبي الرقمية برنامجها الأول من نوعه «المستشار الأمني»، لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والخدمات الذكية.

ويتمتع البرنامج بعدة مزايا ومنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة التشريعات واللوائح الصادرة عن المؤسسة للرد على استفسارات المتعاملين، وباستخدام آليات الذكاء الاصطناعي يسهل هذا البرنامج على المتعاملين البحث عن المعلومات الخاصة بالمؤسسة وقوانينها ومتطلبات الخدمات وإجراءاتها وغيرها، إضافة إلى ضمان عرض النسخ المحدثة منها الصادرة عن المؤسسة، كما سيتم تحديد المراجع والفقرات التي يمكن للمتعامل الرجوع لها للحصول على تفصيلات أكثر عن المعلومات التي يبحث عنها.

وقال المهندس محمد مطر، مدير تقنية المعلومات في المؤسسة إن البرنامج يسهل الوصول للمعلومات الأمنية الخاصة بالأنظمة الأمنية وقوانين المؤسسة، إضافة إلى الرد على استفسارات المتعاملين للحصول على المعلومات المرتبطة بالخدمات ومتطلباتها وإجراءاتها.

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