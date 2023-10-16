«تعليم» تكشف عن منصة لدعم المعلمين والطلبة داخل الصفوف

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن منصة مبتكرة تستخدم خواص الذكاء الاصطناعي باسم «practice sets» ضمن حزمة برامج غوغل للتعليم خلال معرض جيتكس غلوبال 2023 لتعزيز عملية التعلم داخل الصفوف الدراسية، ودعم المعلمين والطلاب في تحقيق أداء أفضل وتحسين جودة التعليم.

وقالت فاطمة الحمادي مسؤول برنامج التعليم الذكي، في المؤسسة إن إطلاق المنصة يمثل تقدماً هاماً في مجال التكنولوجيا التعليمية، من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، في تحسين جودة التعليم، وتعزيز التفاعل والتعاون، وتحقيق تجربة تعلم أكثر فعالية وشمولية للطلاب.

وأضافت أن المؤسسة حريصة على إدخال الذكاء الاصطناعي في مدارسها «ولذلك ابتكرت منصة تفاعلية لدعم المعلمين والطلبة داخل الصفوف المدرسية، من خلال تقديم محتوي تعليمي تفاعلي يسهل عملية التدريس ويوضح المفاهيم التعليمية للطالب، ويساعد المعلم في تقديم الدعم له».

وتابعت المتحدثة: «المنصة مصممة لاستخدام تلميحات من الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على التقييم الذاتي وتصحيح عملهم ذاتيا، كما أنها تدعم إدارة الفصول الدراسية، وطرق التدريس، والتعلم بالتبني، واستخدام وقت التدريس، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في التعلم، وتساعد المعلمين على تحويل محتوى التدريس الخاص بهم بسهولة إلى مهام تفاعلية واستخدام أداة التصنيف التلقائي لتقليل وقت التقييم اليدوي»

ولفتت إلى أن المنصة تتيح الفرصة لتعرف المعلمين على المفاهيم التي تحتاج إلى مزيد من الوقت للتدريس ومن يحتاج إلى دعم إضافي من الطلبة المتواجدين داخل الصف، مما يمنحهم رؤى سريعة عن الأداء لتشكيل خطط الدروس المستقبلية، ويحصل الطلاب على تعليقات في الوقت الفعلي عند إكمال مجموعات التدريب، حتى يعرفوا ما إذا كانوا على المسار الصحيح، وفي حال مواجهة صعوبة في أي دروس، يمكنهم رؤية تلميحات تلقائية واقتراحات فيديو وشروحات من مساعد الذكاء الاصطناعي.

وقالت: «بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، يتيح هذا النظام فرصاً جديدة لتخصيص التعليم وتعزيز تجربة التعلم، كما يساعد على تعزيز التفاعل والتعاون بين المعلمين والطلاب، مما يسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة وممتعة».

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