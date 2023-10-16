«أبوظبي للإسكان» تطلق نسخة تجريبية لتطبيقها «إسكان أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2023، النسخة التجريبية لتطبيقها الذكي «إسكان أبوظبي»، الذي يتم تطويره ليعمل كمنصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، بحيث يتم توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن خلال رحلته في الحصول على المنفعة السكنية، بصورة تفاعلية رقمية متطورة، ويندرج تحت مبادرات التحول الرقمي التكاملي، تنفيذاً لأجندة برنامج أبوظبي لتجربة «متعاملين بلا جهد».

ويتيح التطبيق للمتعاملين، التقدم بطلبات جديدة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتتبع حالة طلباتهم، واستكمال رحلتهم الإسكانية بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للحضور الشخصي. كما تم تطوير التطبيق والأنظمة الإلكترونية الداعمة في الهيئة، وتحسين وتطوير الربط مع أكثر من 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، للمساهمة في إنجاز المعاملات الإسكانية في مكان واحد، يختصر الوقت والجهد.

كما يتيح التطبيق التقديم على الخدمات التي توفرها الجهات الأخرى اللازمة لاستكمال رحلة الحصول على المنفعة السكنية، مثل: خدمة الرهن العقاري الموفرة من دائرة البلديات والنقل، تنفيذ الموافقات لمنافع الأراضي والمساكن، وتسجيلها لدى دائرة البلديات، والنقل وإصدار سندات الملكية من خلال التطبيق، إتمام متطلب برنامج الثقافة المالية المقدم من دائرة التمكين الحكومي، فتح حساب القرض في بنك أبوظبي الأول، وغيرها الكثير، حيث عملت الهيئة على إعادة هندسة العمليات لتحقيق التحول الرقمي الكامل للخدمات على طول رحلة المتعامل، بدون تدخل بشري.

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