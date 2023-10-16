جهاز أبوظبي للمحاسبة يطرح «منصة المرصاد»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصته الذكية للتحليل «المرصاد» خلال مشاركته في جيتكس جلوبال 2023. والتي تم تطويرها بجهود نخبة من المواهب المواطنة بالتعاون مع إحدى شركات مجموعة G42 لتقوم بتسخير التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لبناء نظامٍ مركزي متكامل من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قطاع الرقابة والتدقيق وتعزيز جهود الحوكمة والحفاظ على المال والموارد العامة واستدامتها.

وتتميز منصة المرصاد بقدرتها على تحديد المفارقات الحسابية بدقة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تقييم المخاطر، استناداً إلى مطابقة أنماط البيانات، كما يتولى النظام الجديد مهام تحليل البيانات الضخمة وأتمتتها من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي وتحليل معطيات الخبراء، والتنبؤ بالأنماط والتوجهات المستقبلية للتعاملات المالية والمشتريات والموارد البشرية، والربط فيما بينهم في الجهات التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها، والتنبؤ المبكر عن الحالات والمخالفات المحتملة. كما تقوم المنصة بتبسيط عملية التدقيق لتقليل الوقت والموارد وتوليد تقارير عالية الجودة من البيانات المالية تمكن المدققين من اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة.

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