«محمد بن راشد للمعرفة» تستعرض مشاريعها ومنصاتها الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في فعاليات معرض «جيتكس 2023»، مستعرضة مجموعةً من مشاريعها ومبادراتها الرقمية الرامية لتعزيز مسارات المعرفة والتعليم في المنطقة، وتحفيز المبتكرين والمبدعين وتمكين مُختلف شرائح المجتمع، لا سيما جيل الشباب.

وتسعى المؤسَّسة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات والابتكارات المتقدمة في دفع عجلة التنمية المعرفية، بالاستفادة من المنصة العالمية التي يتيحها معرض «جيتكس».

وأوضح جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، أن المؤسَّسة تهدف من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى الإضاءة على مستجدات مشاريعها ومبادراتها المعرفية وخدماتها الذكية، وإبراز دورها في تعزيز المحتوى المعرفي العربي في الفضاء الرقمي، والإسهام في سد الفجوة الرقمية والمعرفية إقليمياً.

ولفت بن حويرب إلى أنَّ المشاريع والبرامج التي تعرضها المؤسَّسة تشمل «مؤشِّر المعرفة العالمي»، الذي يوفّر بيانات موثوقة ومؤشّرات مرجعية تساعد الدول على فهم التحديات وكيفية مواجهتها، ومواكبة التطورات والاتجاهات المستجدة، واستكشاف الآفاق المستقبلية من المنظور المعرفي. كما تستعرض المؤسّسة «مركز المعرفة الرقمي»، وهو منصة معرفية رائدة لإنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي.

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