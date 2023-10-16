«الإمارات للتعليم» تستعرض حلولاً رقمية متطورة

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في «جيتكس للتقنية» عدداً من مبادراتها وخدماتها التعليمية الرقمية القائمة على أحدث التطورات التكنولوجية والتقنية.

وأكد خالد المازمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في المؤسسة إن قطاع التعليم يعد أحد أبرز القطاعات التي تتفاعل بشكل مباشر مع ما يشهد العالم من تطورات تقنية بوتيرة متسارعة، ولذا فإن المؤسسة تحرص دائماً على مواكبة هذه التقنيات، وتعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين على إرساء بنية تعليمية رقمية تتسم بالتطور المستدام.

وأضاف إن المؤسسة تستعرض عبر منصتها في المعرض باقة متنوعة من الخدمات والحلول التقنية التي من شأنها تعزيز التعليم والتعلم ودعم صنع القرار التعليمي وتحسين التجربة التعليمية للطلبة وتطوير مهاراتهم ولا سيما في مجالات الابتكار والتفكير الإبداعي، لافتاً إلى أن من بين ما تعرضه المنصة تطوير أدوات تقنية تساعد المعلمين على أداء مهامهم وتختصر الوقت بشكل كبير في تحقيق أهدافهم التربوية.

البيانات الذكية

تعرض المؤسسة «منصة البيانات الذكية» التي تقوم على تخزين وتحليل البيانات التعليمية التي تساعد على تحسين صنع القرار التعليمي وذلك بتوفير البيانات التي تساعد الإدارات التعليمية على دعم المعلمين وفهم احتياجات الطلبة واتخاذ قرارات تسهم في زيادة قدراتهم وتحصيلهم العلمي.

وتعد المنصة أداة لاستشراف التحديات المحتملة في المجتمع المدرسي، وقياس مدى جدوى البرامج والمبادرات بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد بالميدان التربوي.

المدرب «ضياء»



كما تعرض منصة المؤسسة تطبيق (Read Along) الذي يساعد على تحسين المهارات القرائية للطلبة باللغتين العربية والإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى بقراءة قصص مثيرة في وجود مدرب القراءة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «ضياء» الذي يضفي أجواءً محببةً للطالب في تجربة التعلم لما يقدمه له من تعليقات تصحيحية للنطق السليم للكلمات، إضافة إلى الحصول على مساعدة استباقية مثل تقسيم كلمة معينة أو قراءة جملة كاملة.

تقييم ذاتي

وتبرز منصة practice sets أداة تقييم جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مساعدة الطالب على تصحيح التدريبات ذاتياً، ومن ثم يحصل بشكل فوري على نتائج تؤشر إلى ما إذا كان على المسار الصحيح أو لا، كما أنها تساعده في حال واجهته أي صعوبة على تدريب ما عبر تلميحات تلقائية واقتراحات فيديو أو شروح داعمة عن طريق المساعد الافتراضي.

ولا يقتصر دور المنصة على مساعدة الطلبة، إذ إنها أيضاً عبر خاصية التصنيف التلقائي لمشروعات الطلبة توفر للمعلم الكثير من الوقت الذي كان يستغرقه في التقييم اليدوي التقليدي، كما تتيح له تحويل المحتوى التدريسي إلى مهام تفاعلية، وإرشاده إلى من يحتاج في الصف إلى وقت أطول في الشرح أو دعم إضافي، ما يمنحه رؤية سريعة تساعده عند وضع خططه في الدروس المستقبلية.

السلامة الغذائية

كما تستعرض المؤسسة برنامج المقصف الافتراضي وهو منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح الطلب المسبق للوجبات المدرسية مع رؤية تفصيلية للمكونات لتجنب مسببات الحساسية ما يضمن السلامة الغذائية ويعزز كفاءة المقصف.

وتتيح المنصة بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد وخاصية الدردشة الافتراضية لتقديم بيانات المنتجات وتسهيل البحث عنها، مع إمكان الطلب المسبق وهو ما يقلل قوائم الانتظار.

البحث الصوتي

من بين ما تقدمه منصة المؤسسة تطبيق spotlight وهو برنامج للبحث المتقدم عن مقاطع الفيدوهات والصوت يقوم على استخدام كلمة مفتاحية لاستيراد محتوى الصوت والفيديو، يوفر للطلبة والمعلمين ما يحتاجونه بدقة ووقت أسرع، ولا سيما أنه يعمل على فرز فئات المعلومات المتعلقة بالمنهاج الدراسي، لتسهيل البحث.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

وطورت المؤسسة برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد فيقوم الطلبة عبر هذا البرنامج بطباعة مجسمات مختلفة تتوافق مع التصاميم المبتكرة وتلبي الحاجة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ما ينمي قدراتهم على حل المشكلات والتفكير الإبداعي، ويعزز لديهم مهارات الابتكار والاستكشاف وتجربة قدراتهم الإبداعية بطرائق عملية.

ويعد هذا البرنامج داعماً للمناهج المطورة التي يتلقاها الطلبة في المدارس ولا سيما المتعلقة بالتدريب على استخدام برامج التصنيع والهندسة والبناء المعروفة بـ«أوتوديسك» أو برنامج «أوتوكاد» المتخصص في إنشاء المخططات الهندسية وغيرها.

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