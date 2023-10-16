«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض خدماتها الرقمية الذكية

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2023»، التطورات التي طرأت على مشروعيها الرقميين الذكيين للنظام المتكامل لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومنصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكية (PaCE) المنصة المتطورة لإدارة بيانات المؤسسة والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

وتقدم المؤسسة من خلال منصتها في المعرض مجموعة من أحدث الخدمات التكنولوجية والتقنية المتطورة التي أدخلتها إلى منظومة الخدمات المبتكرة في المنشآت الصحية التابعة لها، كما تتيح للجمهور فرصة التعرف على أبرز المزايا المرتبطة بخدماتها النوعية، التي تستهدف تحقيق جودة الحياة الصحية، ورفع نسبة السعادة لدى المتعاملين.

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة أن القطاع الصحي هو أحد أكثر القطاعات تقدماً وتطوراً في العصر الحالي، ويعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والبيانات الضخمة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الصحية بشكل أفضل.

وأضافت أن مشاركة المؤسسة تعكس التزامها الراسخ بتطوير القطاع الصحي، وتبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، موضحة أن هذا الحدث يتيح للمؤسسة استعراض إنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال تحليل البيانات الصحية، وتوظيف التقنيات الذكية لتحسين تشخيص وعلاج الأمراض، فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون والتواصل مع محترفي القطاع التقني والطبي، وتوسيع شبكة العلاقات، وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات الرائدة في هذا الميدان.

إدارة الأزمات والكوارث

يعتبر «غيّاث» لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نظاماً متكاملاً رقمياً ذكياً، يسمح بالربط مع أنظمة وتطبيقات مختلفة، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقق التكامل بين أنظمة المؤسسة والشركاء الإستراتيجيين، ويهدف إلى تحقيق الاستباقية والمرونة المؤسسية واستدامة الأعمال، حيث يتيح غيّاث للعاملين إدارة الطوارئ والمخاطر بفاعلية وحرفية من خلال منصات البيانات وبتبادل المعلومات والموارد أثناء الطوارئ، عبر منصة بيانات مركزية بمؤشرات الوقت الفعلي لحالة الموارد الحيوية، والرؤية الإحصائية، وجاهزية المنشآت، والتقارير والبيانات الموجزة لصانعي القرار، مما يمنحه القدرة الفائقة على التنبؤ بحدوث المخاطر من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق خطط الطوارئ والاستجابة بفعالية للخروج من الأزمات بتعاف مميز وبأقل الخسائر.

منصة الخدمات الصحية

وتستعرض المؤسسة خلال المعرض برنامجها المتميز منصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكية (PaCE) باعتباره منصة متطورة لإدارة بيانات المؤسسة والتحليلات والذكاء الاصطناعي، وتربط عملية صنع القرار بسلاسة على المستوى الداخلي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث يتيح البرنامج إمكانية إنشاء نظاماً بيئياً ديناميكياً، حيث يتلاقى الاتصال والسياق والاستمرارية لتحقيق النجاح، وتمتلك المؤسسة العديد من لوحات المعلومات، ومراكز البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تساعد في اتخاذ القرار والتنبؤات لتوفير نظام صحي مستدام وفعال.

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