دائرة البلديات والنقل بأبوظبي تكشف عن مركبة تفتيش مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2023، عن مركبة تفتيش متطورة والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي سترسي معياراً جديداً لعمليات التفتيش في قطاع البلديات والنقل،

وتتفاهم الدائرة مع كل من شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة «أمازون» للاستعانة بخدمات «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) في مجالات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للتعاون في تنفيذ الدراسات والأبحاث المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وقال عمر النعيمي، المدير العام للشؤون المؤسسيــة في الدائرة «تُعد مشاركتنا في هذا المعرض محطة رئيسية في رسم مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن قطاع البلديات والنقل، ومع وجود 40 مركبة تفتيش ذكية ستدخل حيز الخدمة خلال هذا العام، يبشر الأمر بمستقبل أكثر أماناً في التنقل على الطرقات».

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