دبي الأولى عالمياً في نمو النظم البيئية لرأس المال المجازف

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي كافة مُدُن العالم في تصنيف أسرع النظم البيئية لنمو لرأس المال المُجازف، الصادر عن شركة «بيتشبوك» الأميركية المتخصصة في رصد أسواق رأس المال العالمية، كما نشرته أيضاً مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية العالمية المتخصصة في شؤون الاستثمارات على مستوى العالم.

وبحسب التقرير الذي نشرته «إف دي آي انتليجينس» للتعليق على التصنيف، فإن صدارة دبي للتصنيف تُعد بمثابة إشارة إلى أن المدينة باتت على نحو متزايد الأكثر شعبية للشركات الناشئة، الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط العالمية، بالمقارنة بكافة مُدُن العالم، وذلك في ظل مناخ استثماري عالمي يسوده انعدام اليقين، خاصة فيما يتعلق بقطاع التقنية.

وأضاف التقرير أن صدارة دبي للتصنيف تعززت بتطورها كمركز مالي، وجهة سياحية، ومكان ذا شعبية متنامية للشركات الراغبة بتأسيس تواجد لها في منطقة الشرق الأوسط.

واعتمدت «بيتشبوك» في تصنيف النظم البيئية لنمو لرأس المال المُجازف على مستوى العالم من حيث سرعة نموها على تحليل البيانات الخاصة بملكيات الشركات الناشئة في كل مدينة خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2017، وحتى الربع الثاني من العام الجاري، أي على مدى ما يقرب من خمس سنوات كاملة. وبناءً على هذا التحليل، منحت «بيتشبوك» كل مدينة درجة نهايتها العُظمى من 100.

ونالت دبي 72.8 درجة كانت كفيلة بمنحها الصدارة العالمية للتصنيف. وجاءت مدينة ديترويت الأميركية في المركز الثاني بفارق طفيف، حيث نالت 72.5 درجة، فيما كان المركز الثالث من نصيب العاصمة الألمانية برلين، برصيد 71.8 درجة.

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