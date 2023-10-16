1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 528.81 مليون درهم و279 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 591.48 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة اليفرة 4 تليها مبايعة بقيمة 32.66 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 8.74 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 63.52 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 78.33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 60.09 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21.19 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 24.07 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 85.76 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49.01 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 244.05 مليون درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 60.15 مليون درهم و120 رهن فلل وشقق بقيمة 183.9 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 19.71 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 17.64 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 158.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 108.1 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 26 مليون درهم.

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