«ناسداك دبي» ترحب بأول إدراج في العالم لسندات خضراء من بنك الصين

المصدر: ​دبي - البيان

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رحبت «ناسداك دبي» بأول إدراج لسندات خضراء، بقيمة 770 مليون دولار من قبل بنك الصين المحدود (BOC)، أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية، مما يرفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة إلى 119.39 مليار دولار أمريكي.

حقق بنك الصين إنجازاً عالمياً بارزاً بإصداره أول سندات خضراء في العالم، باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق، عبر فرعيه في دبي ولوكسمبورغ؛ حيث أصدر فرع لوكسمبورغ سندات خارجية بعملة «رينيمنبي»، بقيمة مليارييوان «270 مليون دولار»، و أصدر فرع البنك في دبي هذه السندات بسعر معدل التمويل لليلة واحدة المضمون (SOFR)، بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 3 سنوات لكلا الإصدارين.

واحتفل تشانغ شياو دونغ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين المحدود، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي.

ويأتي هذا الإصدار المتميز لأول سندات خضراء في العالم تحت اسم شركاء مبادرة الحزام والطريق، تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المبادرة، بما يمثل إنجازاً بارزاً على صعيد التمويل المستدام، كما أن إصدار أول سندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي من قبل فرع بنك الصين في دبي يعتبر أول مبادرة تمويل لجهة إصدار في الصين تركز على المشاريع الخضراء في منطقة الشرق الأوسط فقط، وسيتم تخصيص العائدات الناتجة عن هذين الإصدارين من السندات لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة والمختارة في البلدان الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والبرتغال والنمسا وبلغاريا وبولندا، علماً بأن بنك الصين قد أصدر منذ عام 2015 خمس سندات، في إطار مبادرة الحزام والطريق، بحجم إجمالي يقارب 15 مليار دولار.

حوكمة

ومنذ عام 2016 أصدر بنك الصين سندات مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تقارب قيمتها 18 مليار دولار، عبر فروعه الخارجية البالغ عددها 12 فرعاً، الأمر الذي يعزز دور بنك الصين الفعال في هذا المجال على مستوى الأسواق الخارجية، وتشمل هذه الإصدارات ما قيمته 15.3 مليار دولار من السندات الخضراء (بما في ذلك السندات الزرقاء)، والسندات المخصصة للمجتمع بقيمة تصل إلى 640 مليون دولار، وسندات الاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار (بما في ذلك سندات متعلقة الاستدامة)، وسندات التحوّل بقيمة 779 مليون دولار.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين المحدود: «مع احتفالنا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق نفخر بتعاوننا في المزيد من المشاريع مع الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، حيث وفرنا ائتمانات، تزيد قيمتها على 269 مليار دولار لأكثر من 900 مشروع حتى نهاية عام 2022. ويؤكد إصدار هذه السندات التزامنا بالتمويل المستدام، وسعينا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون بصورة أكثر شمولاً، كما أعتز بشراكتنا مع ناسداك دبي لتسهيل التعاون المتميز بين الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق والمساهمة في بناء مستقبل مستدام».

استدامة

وقال حامد علي: «يسعدنا الترحيب بإدراج بنك الصين للسندات الخضراء، والذي يعزز علاقاتنا القائمة على الثقة، والتي تربط بيننا على المدى البعيد؛ حيث نعمل مع شركائنا المرموقين بشكل وثيق لبناء مستقبل أفضل، تسهم فيه أسواق رأس المال بدور تحوّلي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، ويُمثل إدراج أول سندات خضراء، باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق على مستوى العالم، خطوة مهمة على هذا المسار، لتسهيل الاستثمارات في المبادرات الخضراء، وتأكيد التزام ناسداك دبي بالتمويل المستدام، حيث رفعت الإصدارات الجديدة القيمة الإجمالية للسندات الخضراء المدرجة في ناسداك دبي إلى 19.5 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانة البورصة كونها منصة عالمية مفضلة للإدراج».

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